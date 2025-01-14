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臺南南區眷村年貨大街 1/16起接力登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市「南區眷村年貨大街」將於1月16日至20日在臺南市立棒球場旁、1月24日至26日在水交社眷村文化園區登場，南市府13日上午於南都里活動中心舉行聯合記者會，臺南市長黃偉哲表示，眷村文化不僅是臺南這座歷史文化古城的重要一環，更是臺灣社會多元文化融合的縮影，藉由這次「年貨大街」與「文化季」的串聯，希望能以豐富的活動與精心的設計，讓眷村記憶延續，歡迎大家來感受濃濃的眷村風情與年節喜氣。

黃偉哲市長表示，這幾年眷村文化已從過去較侷促在一個地方或社區，演變成受到眾多市民朋友喜愛的文化活動，透過眷村文化展的年貨大街的形式，能推展眷村文化，並能讓民眾融合在一起。這些食物與習俗，蘊藏著早年生活的智慧與堅韌，塑造了眷村特有的歷史軌跡與情感深度，藉由這樣的活動，更能讓年輕一代，感受長輩們的生活記憶，並讓不同世代間建立情感連結。

南區公所說明，今年的眷村年貨大街，規劃了許多特色攤位，包括眷村傳統小吃、手工年貨、懷舊工藝品等，讓大家重溫舊時過年的美好回憶；活動也結合在地學校及藝文團隊，透過精采的文創手作、舞台表演，為傳統文化注入新活力，這兩場活動不僅是美食與文化的饗宴，更是大家尋找年味與人情味的好去處。

聚傳媒

年貨大街 眷村 臺南

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