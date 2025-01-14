阿里山梅花綻放雪白景色壯觀 櫻花盛景預估過年可見

嘉義山區梅花盛開，白雪爆開場景相當壯觀，梅山公園、阿里山公路沿線梅花綻放，知名攝影玩家黃源明上山賞花說，今年梅花花況不錯，但因天候較暖，比往年晚了近一個月，櫻花花期也因此延後，預估要等到農曆過年才能看到櫻花盛景。

黃源明長年以鏡頭紀錄阿里山美景，他近日在「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專分享台18線阿里山公路的梅花花況，沿線行道樹上的梅花開始盛開，已盛開的梅花樹遠看宛如覆蓋著一層白雪，有些梅花樹仍含苞待放，形成層次豐富景致。

黃源明指出，台18線兩側梅花相當漂亮，還有最廣為人知的梅山公園，另外阿里山來吉、梅山太平及太興村一帶也可見零星梅樹，雲林草嶺則有獨具特色的梅花美景，雖然不像南投、台中有大片梅花樹壯觀，嘉義山區梅花卻自有一番雅緻。