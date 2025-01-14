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傳承守護陣頭文化 台南表揚15名資深教練

中央社／ 台南14日電

台南市文化局於民國113年訂定表揚資深陣頭傳承者作業要點，包含高齡102歲的「建興師」何國昭等15名陣頭教練通過審查，今天由市長黃偉哲頒獎表揚，肯定傳承與創新精神。

黃偉哲在頒獎典禮致詞表示，陣頭文化目前在台灣傳承不易，民眾觀賞機會日益減少，去年適逢台南400活動，也是香科年，因為資深教練們堅守崗位，長期投入民俗陣頭指導及發展，使去年一整年活動更精彩，增添台南文化底蘊豐富及多元性。

台南市文化局代理局長林韋旭表示，授獎名單包含3名在去年辭世的教練，曾任永吉吉安宮太平歌陣指導老師王榮茂、參加西港香科逾20科的資深金獅陣教練郭耀麒，以及麻豆巷口集英社指導老師郭武驥，3人作育英才無數，對台南陣頭文化傳承功不可沒。

林韋旭指出，另外12名通過審查資深教練也都大有來頭，今年高齡102歲的何國昭為宋江陣及白鶴陣教練，有「建興師」美名，徒子徒孫滿天下；黃阿彬、王鬧允及張明春深耕牛犁歌陣，長期投入文化傳承工作；陳憲明成立全台首支女子跳鼓陣，帶領陣頭走向職業化陣頭形式。

林韋旭表示，郭榮泰、黃秋蘭及黃玉惠則薪傳天子門生陣，培育天子門生新生代；謝志忠、程瑞進及鄭福利耕耘宋江陣，對宋江陣傳承貢獻良多；黃煌彥扎根金獅陣，於金獅陣承繼奉獻卓著。

文化局提供資料指出，本次通過的15名資深陣頭教練，皆長期耕耘於陣頭文化薪傳工作，種類多元，突顯台南市豐富多元宗教文化，在宗教廟宇活動中，皆能看見陣頭教練們辛勤指導身影，不僅是技藝傳承者，也是文化守護者，讓台南陣頭文化得以保存與發揚光大。

台南 教練 陣頭

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