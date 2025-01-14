阿里山公路梅花大爆發山櫻花也紅了 美不勝收

阿里山公路從37K開始到隙頂路段，沿途梅花已盛開，接近龍美路段山櫻花也開了，白花、紅花相間，美不勝收，今天往阿里山的遊客路過，紛紛下車記錄美景。

阿里山攝影達人黃源明近日在臉書（Facebook）粉專「漫步在雲端的阿里山」貼文說，目前台灣各地梅園紛紛梅花大爆發，阿里山公路（台18線）也不例外。

黃源明說，阿里山公路沿線從觸口至隙頂路段，梅花大都以行道樹分布，今年花況不錯，已經盛開的梅花，遠遠一看就是整棵雪白，部分梅樹仍含苞待放，預估再過幾天，花況會更好。

除了梅花，從阿里山公路49K往上行，更可看到山櫻花開，公路兩側有整團白花、紅花，美不勝收，吸引路過遊客紛紛停車欣賞美景，拍照留念。

嘉義縣文化觀光局指出，遊客也可到梅山鄉梅山公園賞梅，目前3000株梅花已綻放5成；另外提醒遊客，阿里山公路路窄，必須找有停車位的地方停車，再下車賞花，勿看到路旁有花，就任意停車，安全第一。