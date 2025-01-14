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將台語融入日常領獎勵金 雲林縣今年計畫推動2240戶台語家庭

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
文化部為強化母語傳承，去年底推出「培育台語家庭計畫」，雲林縣計畫今年底前推廣2240戶台語家庭，今與台灣悅讀人教育發展協會合作，宣布推廣計畫啟動。記者陳雅玲／攝影
文化部為強化母語傳承，去年底推出「培育台語家庭計畫」，雲林縣計畫今年底前推廣2240戶台語家庭，今與台灣悅讀人教育發展協會合作，宣布推廣計畫啟動。記者陳雅玲／攝影

文化部為強化母語傳承，去年底推出「培育台語家庭計畫」，雲林縣計畫今年底前推廣2240戶台語家庭，今與台灣悅讀人教育發展協會合作，宣布推廣計畫啟動，號召民眾一同讓台語融入日常。

雲林縣府文化觀光處近年持續推廣台語，包括結合在地團體，製作在地故事台語有聲繪本、動畫，處長陳璧君表示，文化部培育台語家庭計畫分為學習家庭（適合希望重新學習並以台語為主要溝通語言的家庭），及文化家庭（適合已能聽說台語並在日常生活中使用的家庭）。

雲林縣預計在今年底推廣2240戶台語家庭，符合資格的家庭需由跨世代成員或夫妻、伴侶組成，至少包含兩名成員，參與家庭完成指定課程與活動就有機會獲得獎勵金與抽獎資格。

根據文化部調查，目前能說台語的年輕人口已不足三成，雲林縣長張麗善表示，台語是台灣的重要文化資產，不僅承載歷史記憶，也反映展現台灣多元文化風貌，她自小與家人使用台語溝通，感受到台語的文化魅力，希望透過該計畫，從家庭開始推廣，讓台語融入民眾生活日常。

文化部培育台語家庭計畫中，「台語學習家庭」類別的每個人參與意識培力、培育課程或活動累積點數達20點，即可獲得每人台語獎勵金500元，並以戶為單位參加抽獎；「台語文化家庭」類別，同樣每人在參與規定課程或活動集滿20點，並拍攝成果短影片後，可獲得每人台語獎勵金1200元，並以戶為單位參加抽獎。

符合資格者即可上網登錄，首次登錄為「台語學習家庭」者，可獲得kóng Tâi-gí禮包，內容包含意識手冊、摺頁、書籤及2本台語讀物，今年2月28日前完成登錄申請「預備台語學習家庭」或「預備台語文化家庭」者，原先集點任務由20點優惠為10點，即可獲得台語獎勵金及抽獎。更多台語家庭詳細資訊，請至文化部「國家語言數位資源網」台語家庭專區或關注「阮兜講台語真係珍趣味」粉絲專頁查詢。

文化部為強化母語傳承，去年底推出「培育台語家庭計畫」，雲林縣計畫今年底前推廣2240戶台語家庭，今與台灣悅讀人教育發展協會合作，宣布推廣計畫啟動。記者陳雅玲／攝影
文化部為強化母語傳承，去年底推出「培育台語家庭計畫」，雲林縣計畫今年底前推廣2240戶台語家庭，今與台灣悅讀人教育發展協會合作，宣布推廣計畫啟動。記者陳雅玲／攝影
文化部為強化母語傳承，去年底推出「培育台語家庭計畫」，雲林縣計畫今年底前推廣2240戶台語家庭，今與台灣悅讀人教育發展協會合作，宣布推廣計畫啟動。記者陳雅玲／攝影
文化部為強化母語傳承，去年底推出「培育台語家庭計畫」，雲林縣計畫今年底前推廣2240戶台語家庭，今與台灣悅讀人教育發展協會合作，宣布推廣計畫啟動。記者陳雅玲／攝影

台語 文化部 雲林

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