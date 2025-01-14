台南102歲國寶級宋江陣教練獲表揚 大秀拳腳展功夫
近年來陣頭文化傳承益發不易，民眾觀賞機會更日益減少，南市府為積極推廣陣頭文化傳承，去年訂定《台南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者作業要點》，審查通過15位資深陣頭教練，其中包含已高齡102歲的「建興師」何國昭，今由市長黃偉哲頒獎表揚。
黃偉哲表示，去年台南400適逢香科年，有許多資深陣頭教練堅守崗位，並長期投入民俗陣頭指導及發展，讓台南香科年的活動更加精彩，同時也增添台南文化底蘊豐富及多元；陣頭教練不僅是技藝的傳承者，也是文化的守護者，透過教練們的努力，使台南陣頭得以保存發揚。
文化局代理局長林韋旭說明，本次通過15位資深陣頭教練，皆為長期耕耘在陣頭文化薪傳工作者，橫跨宋江陣、金獅陣、白鶴陣、太平清歌、牛犁歌陣、天子門生、跳鼓陣等；授獎名單內中，包含3位去年辭世的永吉吉安宮太平歌陣教練王榮茂、教練郭耀麒及教練郭武驥外，12位通過審查的資深教練，皆大有來頭。
其中，因開設「建興武館」人稱「建興師」的何國昭，今年已高齡102歲，為宋江陣及白鶴陣教練，從10歲起在具有武術根底的父母耳濡目染下習武強身，何國昭本身更領有中醫執照，其從1949年開始參與新吉保安宮宋江陣，參與西港香逾75年，傳承至今更是桃李滿天下。
何國昭雖已是百歲人瑞，且聽力明顯有障礙，但其身體仍相當硬朗，今年能獲得資深陣頭教練表揚，何國昭也高舉大拇指、高喊「非常開心」，希望民眾能多多支持與鼓勵陣頭，讓陣頭文化能夠繼續傳承。
文資處表示，民眾參與陣頭文化的學習與傳承，皆是支持文化傳承，若想推薦台南市傳承陣頭文化的教練，則可至南市文資處官網下載推薦事實表，每年3月底前送文資處審核，期盼透過大家共同努力，使陣頭文化代代傳承，讓豐富多元的台南文化為更多人知悉。
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