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信眾搶點逾16萬元天宮財神首燈要擲筊決定 嘉市文財殿點燈搶破頭
快過年了，國人春節喜好拜拜求財運，文財神開基祖廟嘉義市文財殿，喜迎蛇年春節，循例舉辦「開廟門贈招財金幣」等新春活動，其中點燈信眾登記人數多，只有2盞的天宮五路財神首燈，每盞點燈費高達16萬8千元，共有80多名信眾登記，廟方人員上午擲筊杯決定2名首燈得主。
廟方說，天宮五路財神首燈只有2盞，供奉文財尊神供桌前，擲筊最多的信徒姓名牌明年放置1年，每盞點燈費16萬8千元；駕前財神首燈每盞點燈費2萬元，共520盞；光明財運燈總燈首，每盞2萬2千元，157人登記，擲筊最多前2人總燈首。登記點燈信眾來自全國各地，廟方人員擲筊杯決定點燈得主
文財殿喜迎生肖蛇年春節，廟方將循例舉辦「開廟門贈招財金幣」，以及擲聖筊2次求1份600元發財金活動，廟方說，除夕夜子時11時15分，開廟門搶頭香，預定發送888個蛇年限量金聖孔雀紀念幣，前16名贈送蛇年財神爺錢母，春節期間捐款送聚財錢母1個。
過年將近，各地信眾迎家中及店家供奉的神尊，回廟過爐，每年過年各地財神廟人潮爆滿，文財殿供奉的金聖孔雀，全台獨一無二，吸引民眾「換水錢」補財庫，祈求新的1年財神關照、荷包滿滿。
文財殿總幹事林天河說，迎春節，除夕開廟門搶頭香，還有祈借發財金，去年借發財金吸引近萬人擲筊，須擲出2次聖筊才能借，共逾4千人借到發財金每人600元，比去年多，春節舉辦七星平安橋，去年逾萬人走平安橋，大年除一至初五免費發放平安圓、齋，廟方準備逾3000斤因應，另有捐血活動及拜天公。春節金融機構未營業，廟方將請警方每天協助護鈔到派出所暫時存放，廟方與警方配合，派出所有財神爺專用保險櫃，鑰匙由廟方人員保管。
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