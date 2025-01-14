嘉基首發公益路跑 8金牌選手相挺「為愛多走一哩路」

嘉義基督教醫院為落實照顧嘉義縣山區醫療於民雄鄉籌建「雙福基督教醫院」與「社福長照大樓」，並籌畫今年4月26日舉辦「八福公益路跑BLESS RUN」，結合企業、社團以及包括奧運金牌朱木炎、陳葦綾等8名金牌運動員一同「為愛多走一哩路」。院長陳煒表示，嘉基成立67年，如長跑般地堅持醫療照護，路跑活動象徵著嘉基精神，希望能將這份愛、這份感動帶到社區民眾之中。

公益路跑將邀請8位金牌選手將共同助陣，「八金挺八福」由跆拳道奧運金牌好手朱木炎領軍，結合亞帕運跆拳金牌蕭翔文、全大運吊環9連霸體操天才陳智郁、奧運女子舉重金牌陳葦綾、亞運滑輪溜冰金牌王宥鈞、世界馬拉松大滿貫王冠翔、U18田徑全國紀錄金牌朱婕瑀，以及有全國最強阿嬤之稱的嘉義在地健力金牌老師李彩薇，都將一起用行動以「為愛多走一哩路」與「愛+1」力挺「八福公益路跑」。

今天蕭翔文、陳智郁、陳葦綾、王宥鈞、朱婕瑀等5名金牌選手現身會場為公益路跑宣傳。

嘉基首次公益路跑活動，規畫有21K半馬及11K 、3K體驗跑，路經民雄鬼屋、表藝中心、觀光農場等景點及8個補給站，參賽者不只來跑步，更享受大嘉義獨具特色的地方觀光與知名美食。醫事人員報名費有5折優惠，在賽事結束舞台區，邀請於串流平台Netflix熱門影集《影后》擔當片尾曲的小男孩樂團主唱米非親臨演唱熱門曲目。