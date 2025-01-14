南瀛天文館升級展示館18日開幕 推出「六星連珠」觀測

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供

南瀛天文館今天公告搶在春節前全新升級的天文展示館18日揭幕，「天文星視界—探索宇宙新發現」活動登場，當天免費參觀還有天文科學闖關遊戲、天文說及夜間六星連珠觀測活動都免費參加，從早到晚都有活動。

館方說，上午11點半至下午5點天文展示館免費開放，邀請民眾探索宇宙奧秘！同時「星際大冒險」闖關遊戲及「星空下的幻想」天文說書，提供寓教於樂的互動體驗，挑戰成功者可獲禮品。晚間則舉行「舉頭三尺有神明」夜間觀測活動，帶領民眾見證「六星連珠」奇觀。

市府表示，天文展示館的重新開放「為天文教育帶來嶄新的面貌」，將展示焦點從傳統的物件展示解說轉移至「學習者」的生活中，不再停留在課本知識，而是著重讓參觀者體驗到天文學在日常生活中的重要，從食衣住行育樂等面向使學習更生活化，也符合現今108課綱的精神，希望大人小孩都能到訪天文館，體驗不同角度的天文視野。

南瀛天文館表示，除了天文展示館開幕，將於16日晚上7點半至8點半在官方YouTube頻道進行「火星衝」直播，並搭配專業解說，民眾可以經由天文館望遠鏡近距離欣賞火星的地形、極冠。直播網址：https://www.youtube.com/live/tdvY0LyviQU

南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
南瀛天文館升級展示館18日開幕 ，推出「六星連珠」觀測。圖／館方提供
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南瀛天文館 宇宙 火星

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