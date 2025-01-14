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1800個燈籠點亮台南普濟燈會 日本仙台200燈籠來助陣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年普濟燈會展期自1月24日至 3 月1日，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄。記者鄭惠仁／攝影
今年普濟燈會展期自1月24日至 3 月1日，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄。記者鄭惠仁／攝影

享譽海內外的台南市「府城普濟燈會」依循歲時祭典，將在1月24日（農曆12月25日）「開廟門迎神」時舉行開幕典禮登場，今天辦記者會為活動暖身， 中西區普濟殿及周邊1800個彩繪燈籠已完成布置，讓街景喜氣洋洋，也將照亮居民、旅人回家的路。

普濟殿表示，往年普濟殿會把部分燈籠送到日本展示，強化台日文化交流，今年仙台市也特別送來200盞燈籠共襄盛舉，參加「2025 台南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽」其中有部燈籠獲得優異名次，期待明年有更日本燈籠來共襄盛舉。台南榮美金鬱金香酒店為鼓勵來自日本的朋友，也別加碼增設了3個特別獎以鼓勵。

市長黃偉哲表示，普濟燈會今年邁入第13屆，已成為「頂港有名聲，下港有出名」的台南重要的春節活動，之前更登上日本東京鐵塔新年展示，不僅國內知名更揚名海外。普濟燈會由民間自行興辦，成功的展演讓各地廟宇紛紛仿效，也讓台南燈會百花齊放，吸引人潮並振興地方經濟。未來市府也會協助燈會擴大辦理，讓活動更加發揚光大，成為台南城市品牌。

今年普濟燈會展期自1月24日至 3 月1日，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄，燈會以「光影再現．府城新象」為主題，結合普濟殿的歷史風貌與現代藝術創意，預計吸引超過 30 萬人次觀賞。

今日活動由百年歷史的振聲社南管樂團帶來經典南管音樂演出，重現普濟殿廟埕的古早音樂氛圍，並邀請蘇俊穎掌中木偶劇團演出，融合傳統文化與現代藝術，帶來精采有趣文化盛宴。市長黃偉哲率民政局姜淋煌、關旅局長林國華、新聞處長蘇恩恩參加，市議員沈震東、盧崑福、陳怡珍、許至椿、李啟維也來共襄盛舉，馬光中醫也到場義診，增福增慧。

主燈來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品，由南海醫事檢驗所贊助支持及南市台日文化友好交流基金會協助。另，國際燈藝交流區設置「日本宮城·仙台ランタンエリア燈籠區」，展出日本民眾創作的花燈彩繪作品，深化台日文化交流，也展現台灣燈藝與地方文化的魅力，提升台南的國際知名度。

普濟文史研究協會表示，蛇年剪紙巷燈籠展以台灣原住民文化為主題，呈現動物傳說與自然意象，邀請105位長輩與孩童共同創作，展現原住民文化之美。燈會在 3 月結束後，將移至海安路展開「燈籠隧道」展覽，經由禳災祈安福醮與王醮科儀活動，讓民眾看到台灣文化之美，從而更加了解這片土地。

今年普濟燈會展期自1月24日至 3 月1日，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄。記者鄭惠仁／攝影
今年普濟燈會展期自1月24日至 3 月1日，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄。記者鄭惠仁／攝影
主燈來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品，由南海醫事檢驗所贊助支持及南市台日文化友好交流基金會協助。記者鄭惠仁／攝影
主燈來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品，由南海醫事檢驗所贊助支持及南市台日文化友好交流基金會協助。記者鄭惠仁／攝影
享譽海內外的台南市「府城普濟燈會」將在1月24日登場，今天辦記者會為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影
享譽海內外的台南市「府城普濟燈會」將在1月24日登場，今天辦記者會為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影
享譽海內外的台南市「府城普濟燈會」將在1月24日登場，今天為活動暖身，蘇俊穎掌中木偶劇團以逗趣演出開場。記者鄭惠仁／攝影
享譽海內外的台南市「府城普濟燈會」將在1月24日登場，今天為活動暖身，蘇俊穎掌中木偶劇團以逗趣演出開場。記者鄭惠仁／攝影

台南 台日 日本 燈會 花燈 黃偉哲

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