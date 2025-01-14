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南市1級主管異動…政風處長高伯陽調任台北市 尚有3位首長出缺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府政風處長高伯陽（右）接任台北市政府政風處處長，市長黃偉哲頒贈紀念牌感謝。圖／台南市政府提供
台南市政府政風處長高伯陽（右）接任台北市政府政風處處長，市長黃偉哲頒贈紀念牌感謝。圖／台南市政府提供

台南市政府政風處長高伯陽將於1月16日北上接任台北市政府政風處處長，市長黃偉哲頒贈紀念牌感謝高處長對台南的廉政貢獻，新任政風處長將由海洋委員會政風處處長張堯星接任。

黃偉哲表示，高伯陽在市府服務3年期間，任內建立許多廉政透明措施，像廉政公約的落實推動，關切事件登錄件數有顯著的成長，使同仁安心從事公務。另外創設「晶廉獎」制度，激勵各機關結合智慧化科技開創行政透化措施，率領政風團隊與業務單位相互合作角逐行政院「透明晶質獎」，衛生局及地政局獲雙獎肯定，創造台南第一的佳績。

黃偉哲說，高伯陽溫暖的性格使同仁更願意相信與親近政風，政風單位成功扮演公正第三方的角色，除推動機關採購廉政平台使本府重大工程在不受干擾下順利推動，在面對複雜案件總能以多元思維，兼顧市府與組織需求的平衡，以專業迅速回應，政風不僅是廉政幕僚角色，更是市政推動上的重要推手之一。

高伯陽也感謝黃偉哲市長對廉政工作的全力支持，感謝市府局處首長能將廉政元素融入施政推動的主軸，齊心打造台南的廉政品牌，感謝市府政風夥伴一起共同為台南的清廉勤政努力。

新任處長張堯星曾任南市府政風處副處長，兼具中央與地方機關的業務經驗，表現深獲肯定，黃偉哲表示，期許張堯星接下台南市政風處長重任，定能為台南的廉政建設接續傳承，再展新猷。

台南市府現有3位1級主管出缺，近期是文化局前局長謝仕淵回任成大、由副局長林韋旭代理，農業局長由副局長陳仲杰代理多時，另祕書處也是副處長代理， 市長黃偉哲積極徵詢適合人選中，台南這波小內閣異動也備受矚目。

台南 廉政 黃偉哲

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