台86線國道3號路段春節預估大塞車 交管措施公布

台86線台南歸仁往關廟路段每天尖峰時段塞車，尤其春節期間通往國道3號關廟交流道路段「一定大塞車」，公路局雲嘉南區養護工程分局預計今年春節期間每小時車流超過2000輛，呼籲民眾走替代道路並留意警方相關交通管制措施，提醒用路人注意。

分局表示。連假期間「台86線8K（仁德）路段」、「台86線17K-19K（歸仁-關廟）路段」及「台17線139K~142K（五王大橋～北門）路段」可能出現車多情形，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線。