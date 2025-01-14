聽新聞
0:00 / 0:00
台86線國道3號路段春節預估大塞車 交管措施公布
台86線台南歸仁往關廟路段每天尖峰時段塞車，尤其春節期間通往國道3號關廟交流道路段「一定大塞車」，公路局雲嘉南區養護工程分局預計今年春節期間每小時車流超過2000輛，呼籲民眾走替代道路並留意警方相關交通管制措施，提醒用路人注意。
分局表示。連假期間「台86線8K（仁德）路段」、「台86線17K-19K（歸仁-關廟）路段」及「台17線139K~142K（五王大橋～北門）路段」可能出現車多情形，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線。
為紓解台86線歸仁至關廟車潮，春節連假期間警方每天上午8點到12點將管制台86線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行要以迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，將導引至182線接台19甲線再轉往國道3號關廟交流道，請用路人配合現場警方疏導改道行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言