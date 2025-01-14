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台86線國道3號路段春節預估大塞車 交管措施公布

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台86線接國道3號關廟交流道路段，即使拍攝時間今天中午12點是離峰時間，四方路口車流量依舊很大。記者周宗禎／攝影
台86線接國道3號關廟交流道路段，即使拍攝時間今天中午12點是離峰時間，四方路口車流量依舊很大。記者周宗禎／攝影

台86線台南歸仁往關廟路段每天尖峰時段塞車，尤其春節期間通往國道3號關廟交流道路段「一定大塞車」，公路局雲嘉南區養護工程分局預計今年春節期間每小時車流超過2000輛，呼籲民眾走替代道路並留意警方相關交通管制措施，提醒用路人注意。

分局表示。連假期間「台86線8K（仁德）路段」、「台86線17K-19K（歸仁-關廟）路段」及「台17線139K~142K（五王大橋～北門）路段」可能出現車多情形，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線。

為紓解台86線歸仁至關廟車潮，春節連假期間警方每天上午8點到12點將管制台86線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行要以迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，將導引至182線接台19甲線再轉往國道3號關廟交流道，請用路人配合現場警方疏導改道行駛。

台86線接國道3號關廟交流道路段，即使拍攝時間今天中午12點是離峰時間，四方路口車流量依舊很大。記者周宗禎／攝影
台86線接國道3號關廟交流道路段，即使拍攝時間今天中午12點是離峰時間，四方路口車流量依舊很大。記者周宗禎／攝影

塞車 春節 車道

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