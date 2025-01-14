台南南瀛天文館再升級祭優惠 六星連珠觀測免費參加

台南市教育局南瀛天文館全新升級的天文展示館將在18日揭幕，當天登場的「天文星視界—探索宇宙新發現」開幕活動，來館享有天文展示館免費參觀、天文科學闖關遊戲、天文說書及夜間六星連珠觀測活動免費參加，從早到晚活動滿滿。

教育局表示，天文展示館的重新開放，為天文教育帶來嶄新的面貌，焦點從傳統的物件展示解說轉移至「學習者」的生活之中，不再停留在課本知識的重現，而是重讓參觀者體驗到天文學在日常生活中的重要性，從食衣住行育樂等面向，使學習更生活化，也符合新課綱的精神。

此次活動除了最重要的常設展開幕外，上午9點30分「搶先摘星GO」早鳥限量好禮，並享「星象劇場指定場次買1送1」優惠，數量有限。上午11時30分至下午5時天文展示館免費開放，邀請民眾探索宇宙奧秘。

同時「星際大冒險」闖關遊戲及「星空下的幻想」天文說書，提供寓教於樂的互動體驗，挑戰成功可獲精美禮品；晚間是「舉頭三尺有神明」夜間觀測活動，帶領民眾見證「六星連珠」奇觀。