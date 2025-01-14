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虎尾公安立體停車場啟用 汽車每小時30元、機車免費

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影

為改善虎尾鎮市中心停車空間不足問題，雲林縣政府斥資6.3億元興建虎尾鎮公安路立體停車場，今天完工啟用，即日起至1月24日試營運免費停車，未來汽車每小時收費30元、機車免費。

虎尾鎮公安路立體停車場今天試營運，縣長張麗善、立委丁學忠、雲林縣議長黃凱、縣議員黃美瑤、王鈺齊、陳乙辰、蔡明水、張維心、陳俊龍議員、虎尾鎮長林嘉弘等人一同宣布停車場啟用。

交通工務局長汪令堯表示，公安停車場獲中央補助新台幣1億2千多萬元，縣府自籌5億1628萬，合計投入6億3846萬元，興建地下 1 層、地上 6 層立體停車場，其中 1、2 層可為商場及餐廳使用，合計提供296汽車停車位（7席低碳停車位）、30個機車停車位。

公安停車場即日起至1月24日全場免費停車，1月25日開始收費營運，停車每小時30元，平日12小時上限150元，假日12小時上限200元，機車免費，另有提供月租車位，月租每個月2400元，預計以100個車位為原則，並提供30個里民優惠月租車位，每月再折扣200元，月租方式請上雲林縣交通工務局官網查詢。

張麗善表示，現在地價很貴，當初規畫停車場時她就認為沒有往上、往下發展不行，最後規畫立體停車場，保留未來虎尾發展空間，該停車場周邊景點多，遊客很多，保證讓營運業者賺錢。

汪令堯表示，停車場在施工期間與營運廠商日月商場股份有限公司簽約，進行招商作業，商場及餐廳預計在下半年正式進駐營運。

雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾公安立體停車場今天啟用。記者陳雅玲／攝影

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