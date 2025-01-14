嘉縣春節長照服務不停歇 1月17日前提出申請

春節連假長達9天，為提供持續性長照服務，嘉義縣府整合各單位推出「我嘉春節長照預約報你知」服務，17日前向長期照顧管理中心提出申請預約，就可在「嘉」過好年。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，過年期間將持續提供居家照顧、日間照顧、家庭托顧、專業、喘息、交通和餐飲服務，預約後長照管理專員會到宅評估，協助安排適切服務，長照不間斷。

衛生局長趙紋華說，18鄉鎮市衛生所設置長照分站，有需要協助的民眾，歡迎撥打1966長照服務專線（前5分鐘免費）或逕洽各鄉鎮市衛生所長照分站，將有專人服務。

縣府表示，有需求的家庭與民眾，1月17日前向長照中心提出預約，由於過年期間各單位休息情況不一，可能無法滿足民眾所有的需求，尚請見諒。