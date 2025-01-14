快訊

洛杉磯野火元凶在這？電塔底部竄火勢 民眾目擊「驚悚瞬間」

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

嘉縣春節長照服務不停歇 1月17日前提出申請

中央社／ 嘉義縣14日電

春節連假長達9天，為提供持續性長照服務，嘉義縣府整合各單位推出「我嘉春節長照預約報你知」服務，17日前向長期照顧管理中心提出申請預約，就可在「嘉」過好年。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，過年期間將持續提供居家照顧、日間照顧、家庭托顧、專業、喘息、交通和餐飲服務，預約後長照管理專員會到宅評估，協助安排適切服務，長照不間斷。

衛生局長趙紋華說，18鄉鎮市衛生所設置長照分站，有需要協助的民眾，歡迎撥打1966長照服務專線（前5分鐘免費）或逕洽各鄉鎮市衛生所長照分站，將有專人服務。

縣府表示，有需求的家庭與民眾，1月17日前向長照中心提出預約，由於過年期間各單位休息情況不一，可能無法滿足民眾所有的需求，尚請見諒。

嘉義 衛生所 長照

延伸閱讀

台中警啟動春節大執法 今年已抓酒駕等重點違規1236件

春節豬肉需求量大 毛豬拍賣價逼近百元！攤商怨、消費者增加支出

縣域旅遊亮眼 酒店預訂量暴增

安心採買年貨迎春節 經濟部磅秤抽檢合格率達99.9%

相關新聞

台江國家公園推出媽祖紀念幣 大年初一憑券兌換

台江國家公園管理處與北汕尾鹿耳門天后宮，每年大年初一舉辦的兌換媽祖紀念幣新春活動，都吸引民眾大排長龍，今年的北汕尾媽祖紀...

防春節停運垃圾 嘉義市增加白天5處定點清運

過年前除舊布新，家戶大掃除，垃圾量暴增，嘉市清潔隊依往例從29日（大年初一）至2月1（大年初四）停收垃圾，鑑於過去停運垃...

娶我吧！嘉市「I CHIAYI U」求婚影片 躍上紐約時代廣場爆紅

嘉市府打造城市IP「光織影舞」光影藝術展，每年秋節前舉行。近日，社群平台Threads上，一則登上美國紐約時代廣場廣告牆...

冬季限定浪漫落羽松 嘉義這處網友熱議秘境人潮消退原因曝

嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點，樹葉變紅褐色，構成北國風情畫，每逢假日吸引大批人...

嘉義164線 拓寬配套待改進

串聯嘉義縣新港鄉、民雄鄉的主幹道嘉164線，也連結國道一號，但路面損壞嚴重、人行道不完善，快慢車道切換口過多且狹小等問題...

南台灣春節不無聊 賞燈看花逛熱博

春節將近，活動接續登場，台南鹽水區月津港燈節周六開幕，4展區共66組作品，左鎮燈會則昨已點亮；另，雲林莿桐鄉於周末辦花海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。