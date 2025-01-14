台江國家公園推出媽祖紀念幣 大年初一憑券兌換

台江國家公園管理處與北汕尾鹿耳門天后宮，每年大年初一舉辦的兌換媽祖紀念幣新春活動，都吸引民眾大排長龍，今年的北汕尾媽祖紀念幣正面圖案是媽祖與蝴蝶蘭，背面是欖李花，具蛇(時)來運轉與永續意義，限量700份，每人限領1份，送完即止。

台江處表示，2025年新春系列活動，首場與北汕尾鹿耳門天后宮攜手合辦，1月29日大年初一，上午8點30分至11點30分在天后宮廟前廣場舉行，邀請民眾深入認識台江國家公園，憑券兌換媽祖紀念幣。

今年北汕尾媽祖紀念幣設計，正面為慈藹雍容的鎮殿媽與象徵幸福順遂的蝴蝶蘭，寓意天后賜福緣，傳達蛇(時)來運轉、順利興隆的祝福；背面則以水畔盛開的欖李花，呈現今年宣導主題-欖李和台江國家公園意象。欖李在台江地區的數量為全台最多，具有護岸固堤功能，而耐鹽特性，也被廣泛運用為鹽濕地的綠化植物。

台江處提醒，首場活動僅有大年初一場次，為確保兌領活動的公平性，現場不接受以物品代替排隊，請依現場工作人員指示，排隊領取春聯問券，兌換紀念幣後可攜回春聯部分張貼。現場也安排有台江國家公園宣導展示和造型氣球贈送，氣球由專業老師現場為民眾製作，同為每人限領1個，時間為10點30分至11點30分。