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台江國家公園推出媽祖紀念幣 大年初一憑券兌換

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園管理處推出媽祖紀念幣，背面圖案是盛開的欖李花。圖／台江國家公園管理處提供
台江國家公園管理處推出媽祖紀念幣，背面圖案是盛開的欖李花。圖／台江國家公園管理處提供

台江國家公園管理處與北汕尾鹿耳門天后宮，每年大年初一舉辦的兌換媽祖紀念幣新春活動，都吸引民眾大排長龍，今年的北汕尾媽祖紀念幣正面圖案是媽祖與蝴蝶蘭，背面是欖李花，具蛇(時)來運轉與永續意義，限量700份，每人限領1份，送完即止。

台江處表示，2025年新春系列活動，首場與北汕尾鹿耳門天后宮攜手合辦，1月29日大年初一，上午8點30分至11點30分在天后宮廟前廣場舉行，邀請民眾深入認識台江國家公園，憑券兌換媽祖紀念幣。

今年北汕尾媽祖紀念幣設計，正面為慈藹雍容的鎮殿媽與象徵幸福順遂的蝴蝶蘭，寓意天后賜福緣，傳達蛇(時)來運轉、順利興隆的祝福；背面則以水畔盛開的欖李花，呈現今年宣導主題-欖李和台江國家公園意象。欖李在台江地區的數量為全台最多，具有護岸固堤功能，而耐鹽特性，也被廣泛運用為鹽濕地的綠化植物。

台江處提醒，首場活動僅有大年初一場次，為確保兌領活動的公平性，現場不接受以物品代替排隊，請依現場工作人員指示，排隊領取春聯問券，兌換紀念幣後可攜回春聯部分張貼。現場也安排有台江國家公園宣導展示和造型氣球贈送，氣球由專業老師現場為民眾製作，同為每人限領1個，時間為10點30分至11點30分。

想收集紀念幣但無法於大年初一參加活動的民眾，也歡迎於大年初三 (1月31日) 起至台江國家公園遊客中心賣店-來趣台江購買，限量400組，每人限購2組，每組售價250元，售完為止。

台江國家公園管理處推出媽祖紀念幣，正面圖案是北汕尾鹿耳門天后宮鎮殿媽與蝴蝶蘭。圖／台江國家公園管理處提供
台江國家公園管理處推出媽祖紀念幣，正面圖案是北汕尾鹿耳門天后宮鎮殿媽與蝴蝶蘭。圖／台江國家公園管理處提供

台江 國家公園 媽祖

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