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防春節停運垃圾 嘉義市增加白天5處定點清運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
過年前除舊布新，家戶大掃除，垃圾量暴增。記者魯永明／攝影
過年前除舊布新，家戶大掃除，垃圾量暴增。記者魯永明／攝影

過年前除舊布新，家戶大掃除，垃圾量暴增，嘉市清潔隊依往例從29日（大年初一）至2月1（大年初四）停收垃圾，鑑於過去停運垃圾，晚間鬧區2處定點清運站，出現倒垃圾人潮，環保局今年春節比照去年，白天設5處定點清運站，紓解垃圾量。

春節長達9天假期，環保局規畫春節垃圾清運日期，收運行程如下：27日（農曆28日）依原垃圾車收運路線沿街清運。28日（除夕）：上午清運：依原垃圾車收運路線沿街清運 (不提供回收服務)。下午清運：下午至夜間依原垃圾車收運路線沿街清運。下午回收清運: 原周二及周五回收者。文化公園旁 (垂楊路、文化路口)、友愛路停車場前夜間定點垃圾車、回收車暫停1日。

春節假期：29日（大年初一）至2月1（大年初四）停收垃圾。2月2日（大年初五）：上午清運：依原垃圾車收運路線沿街清運 (不提供回收服務)。下午清運：下午至夜間依原垃圾車收運路線沿街清運。下午回收清運: 原周一及周四回收者。文化公園旁夜間、友愛路停車場前定點垃圾車正常收運 (不提供回收)。2月3日（大年初六）恢復正常清運，原周一及周四回收者，本日提供回收服務。

春節期間（初一至初四）定點收運：夜間定時定點垃圾正常收運 (一般垃圾車)：文化公園旁: 夜間10時30分至隔天凌晨3時。文化路噴水圓環旁 (土地銀行旁): 凌晨3時20分至5時20分。

增加白天定時定點垃圾收運 (一般垃圾車)文化公園旁：上午8時30分至下午4時。興嘉公園旁：上午8時30分至上午9時40分。經國新城-升旗台前：上午10時30至上午11時30分。南門圓環旁：下午1時30 分至下午4時20分。友愛路停車場前: 下午5時30分至凌晨0時20分。資源回收服務僅周五31日夜間22時30分至隔天凌晨1時30分。

為使春節收運順暢，環保局提醒民眾務必事先將垃圾分類打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車收運，清運訊息在「愛嘉義」APP「垃圾車即時動態」或「嘉義市環保即時通」APP之「清運查詢」，「環境清潔周」20日至26日，提醒市民提早大掃除，如有大型廢棄物需清運，24日前致電環保局（05）2251775轉510，或利用「嘉市環保即時通」APP申請廢棄物清運登記，確保春節前完成清運。

嘉義市春節垃圾清運資訊表。記者魯永明／翻攝
嘉義市春節垃圾清運資訊表。記者魯永明／翻攝

嘉義 垃圾車 廢棄物 春節 環保局

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