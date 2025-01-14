娶我吧！嘉市「I CHIAYI U」求婚影片 躍上紐約時代廣場爆紅

嘉市府打造城市IP「光織影舞」光影藝術展，每年秋節前舉行。近日，社群平台Threads上，一則登上美國紐約時代廣場廣告牆求婚影片爆紅，影片出現光織影舞2022年裝置「I Chiayi U」為新人表達愛意，光織影舞裝置躍上國際傳愛，讓網友驚豔。

近日社群平台Threads，一則來自台灣、登上紐約時代廣場求婚影片爆紅，影片細數新人交往過程，眼尖網友發現其中一幕是光織影舞2022年作品「地球座標」。

作品以粉紅燈飾排出「I CHIAYI U」諧音「我佮意你」為新人求婚傳愛，讓網友大讚裝置又閃又有創意，影片Po出不到1日吸引1.6萬次按讚、超過400次轉發。浪漫求婚影片爆紅，有網友說影片「閃瞎外國人」，也有網友開玩笑表示嘉義不愧是最愛諧音梗的城市，「ICHIAYI U」 (我佮意你)既符合城市形象，也相當有梗。

上傳爆紅求婚影片的女主角Fifi表示，自己與先生都是嘉市人，這支影片拍攝於2023年的6月，當時與男友已論及婚嫁，也讓她動了透過紐約時代廣場的電視牆向先生求婚，給先生驚喜念頭，沒想到近日上傳後會引起這麼大的迴響。會在影片中剪入「I ChiayiU」是因為她與先生是在北香湖公園告白、成為男女朋友。

當時光織影舞還在佈展，他們相約等到燈亮了要再回來「I Chiayi U」前拍照，2022年的光織影見證了他們的愛情。她與先生在去年結婚，每年的光織影舞成為他們必參觀的展覽，她說很高興有這麼浪漫的展覽，期待光織影舞每年不同的展出，讓更多人感受幸福。

市長黃敏惠看到影片，臉書發文說看到貼文，非常驚訝也非常開心，「幸福城市總會有浪漫的事發生，甚至無限萌芽」，不僅傳達對新人的祝福，也歡迎遊客們帶著家人、朋友、情人、孩子來嘉，走訪城市中值得一來再來的浪漫景點，感受最佮意CHIAYI的幸福氛圍