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冬季限定浪漫落羽松 嘉義這處網友熱議秘境人潮消退原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點， 人潮消退。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點， 人潮消退。記者魯永明／攝影

嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點，樹葉變紅褐色，構成北國風情畫，每逢假日吸引大批人潮車潮，因部分遊客亂丟垃圾，路旁排水溝未施工堆置水泥管，長滿雜草，林姓地主未封閉，但人潮消退，讓遊客及地方人士感到可惜。

「咦! 怎麼落羽松樹林沒人觀賞，好冷清喔」，許多遊客開車或騎機車，到中埔鄉嘉134線道路旁，想觀賞落羽松樹林拍照，看到落羽松景點已不像網友形容的美麗，雜草叢生，路旁排水溝未施工堆置水泥管，煞風景，難掩失望。

中埔鄉鹽館村落羽松樹林，是私人產權景點，2020年因遊客亂丟垃圾，車子亂停，林姓地主封閉，直到2021年附近財神廟提供停車場，地主才重新開放，落羽松樹林就在嘉134縣道上路旁，2022年落羽松樹林又一度封閉，讓許多遊客碰壁，掃興而歸，又到冬季落羽松觀賞季節，景點未封閉，但幾乎看不到遊客。

林姓地主說，縣府發包施工鹽館村嘉134縣道路，剩落羽松這段排水溝未施工，堆置水泥管來自財神廟施工後材料，部分遊客亂丟垃圾製造髒亂，他要工作無暇看管，長草未清理，景點未封閉。

這處落羽松樹林，構成一列一列落羽松隧道，是冬季限定浪漫景點，網友轉傳「中埔落羽松秘境隧道，浪漫無限大，自己一場冬季戀歌」，是文化觀光局推薦秘境景點，地方人士說，秘境人潮消退，政府未協助維護，減少1處落羽松觀賞景點可惜。

嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點， 人潮消退。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點， 人潮消退。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點， 人潮消退。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點， 人潮消退。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點，路旁排水溝未施工堆置水泥管，長滿雜草 人潮消退。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點，路旁排水溝未施工堆置水泥管，長滿雜草 人潮消退。記者魯永明／攝影

中埔 嘉義 景點 落羽松 觀光局

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