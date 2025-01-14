冬季限定浪漫落羽松 嘉義這處網友熱議秘境人潮消退原因曝
嘉義縣文化觀光局推薦私人秘境景點-中埔鄉落羽松樹林，是冬季限定浪漫景點，樹葉變紅褐色，構成北國風情畫，每逢假日吸引大批人潮車潮，因部分遊客亂丟垃圾，路旁排水溝未施工堆置水泥管，長滿雜草，林姓地主未封閉，但人潮消退，讓遊客及地方人士感到可惜。
「咦! 怎麼落羽松樹林沒人觀賞，好冷清喔」，許多遊客開車或騎機車，到中埔鄉嘉134線道路旁，想觀賞落羽松樹林拍照，看到落羽松景點已不像網友形容的美麗，雜草叢生，路旁排水溝未施工堆置水泥管，煞風景，難掩失望。
中埔鄉鹽館村落羽松樹林，是私人產權景點，2020年因遊客亂丟垃圾，車子亂停，林姓地主封閉，直到2021年附近財神廟提供停車場，地主才重新開放，落羽松樹林就在嘉134縣道上路旁，2022年落羽松樹林又一度封閉，讓許多遊客碰壁，掃興而歸，又到冬季落羽松觀賞季節，景點未封閉，但幾乎看不到遊客。
林姓地主說，縣府發包施工鹽館村嘉134縣道路，剩落羽松這段排水溝未施工，堆置水泥管來自財神廟施工後材料，部分遊客亂丟垃圾製造髒亂，他要工作無暇看管，長草未清理，景點未封閉。
這處落羽松樹林，構成一列一列落羽松隧道，是冬季限定浪漫景點，網友轉傳「中埔落羽松秘境隧道，浪漫無限大，自己一場冬季戀歌」，是文化觀光局推薦秘境景點，地方人士說，秘境人潮消退，政府未協助維護，減少1處落羽松觀賞景點可惜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言