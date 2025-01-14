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嘉義164線 拓寬配套待改進

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

串聯嘉義縣新港鄉、民雄鄉的主幹道嘉164線，也連結國道一號，但路面損壞嚴重、人行道不完善，快慢車道切換口過多且狹小等問題釀交通事故不斷，縣府爭取補助後耗資1億8千多萬元改善並拓寬工程，去年底通車，不過議員們認為多處可再改進。

縣府建設處長郭良江說，縣道164線改善總長度5.5公里，升級後為雙向4個車道，及各有慢車道，並設中央分隔島、路燈，也加寬植栽空間，路口處設置左轉專用道，另，公車站前後及菁埔國小旁設置安全空間，並限速50公里。

縣長翁章梁昨視察通車情況，指出164線交通流量大，春節期間會有許多香客行經到新港奉天宮祈福，道路拓寬能大幅提升紓解車流及用路人行車安全。

不過議員林秀琴說，在新港鄉多岔路口有處水門，影響道路寬度盼改善；議員黃啟豪說，有部分路段原來有閃光號誌，不應取消；議員陳文忠希望能放寬速限至60公里；新港鄉長葉孟龍提及，接近新港鄉路旁便利商店，人行道較為狹小希望能拓寬。

翁章梁當場指示會勘改善。郭良江回應，相關需求再會勘、協調，閃光號誌若有需求會討論設置，道路速限則以60公里為主，只有少部分路口例如國小附近是50公里，可再檢討是否放寬。

人行道 議員 車道

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