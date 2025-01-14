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南台灣春節不無聊 賞燈看花逛熱博

聯合報／ 記者萬于甄周宗禎陳雅玲劉星君／連線報導
台南左鎮燈會昨在蔗埕公園燈場，持續點亮到2月16日。圖／左鎮區長余基吉提供
台南左鎮燈會昨在蔗埕公園燈場，持續點亮到2月16日。圖／左鎮區長余基吉提供

春節將近，活動接續登場，台南鹽水區月津港燈節周六開幕，4展區共66組作品，左鎮燈會則昨已點亮；另，雲林莿桐鄉於周末辦花海節、屏東熱帶農業博覽會25日起登場為期16天，今年首度開放讓民眾走入彩稻田，並開放到夜間。

邁入第15年的月津港燈節，18日展至2月16日，台南市長黃偉哲昨宣布主題「光的年輪」，邀請台、日、韓等藝術家打造作品，另，新闢公19口袋公園，以巨型花朵雕塑與光環境打造童話般夢幻花園，不過為燈節所布置花海還在成長期，預計再1到2周迎來花期。

台南左鎮燈會動員居民，以星空銀河系為主題，「從無垠星際走向鄉村故土」，在蔗埕公園點亮，展至2月16日。

雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年面積約33公頃，集中在縣道156線孩沙里福天宮牌樓到樹仔腳堤防公園，陸續綻放，預估到春節都是賞花時節，鄉公所18、19日辦花海節，設5座裝置藝術，選3座打卡或合照，可獲1份限量宣導品。

屏東熱帶農業博覽會將於1月25日登場，首次開放民眾走入彩稻區。圖／屏東縣府農業處提供
屏東熱帶農業博覽會將於1月25日登場，首次開放民眾走入彩稻區。圖／屏東縣府農業處提供

屏東熱帶農業博覽會今年展期縮短為16天，彩稻田首度以屏東農業為意象，勾勒屏東大地，首次開放讓遊客走入彩稻區，並開放到夜間7點半，帶給大眾全新體驗。

縣府農業處指出，熱博以「非常未來」為主題，超越傳統框架，呈現農業與設計藝術、農業與科技結合，與創造農村永續及科技未來生活方式，在農業生物科技園區開展；今年推出限定便當，在地食材製作，「諸事順利」、「吉祥圓滿」兩種主菜，交通部分，周邊規畫8個停車區，在屏東轉運站可免費接駁到園區。

屏東 月津港

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