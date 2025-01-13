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赴學測多一份安心 嘉市鎮南聖神宮供奉孔夫子、五文昌香火鼎盛
114年大學學測即將於2025年1/18（六）、1/19（日）、1/20（一）日這３天舉行，供奉孔夫子、五文昌聞名的嘉義市鎮南聖神宮，連日來家長考生擺滿供品，祈求開智慧與庇佑提升考運金榜題名。
廟方人員表示，每年大考前夕就會有無數的考生及家長來廟裡拜拜祈求，廟內供奉孔夫子、五夫子、五文昌，廟方有提供專供考試祭拜品，只要捐香油錢即可以取1份，要記得書寫考試的科別、考生名、想要上榜的學校、單位名稱等，也可以準備蔥（聰明伶俐）、紅豆（思緒清晰）、芹菜（輕鬆如意）等。
還有信眾點蠟燭，意謂要讓孔夫子、文昌帝君認識考生，寫上心願貼上，希望多受到關注、更安心。點蠟燭1個月600元。
廟方表示，以往供桌常常擺得爆滿，但是近幾年來，因少子化的關係，不似以往盛況，今年3個供桌還留有空間，也代表考生人數在減少，「少子化很嚴重」。
鎮南聖神宮係為1773年（乾隆38年）創建的古桃城南門仔鎮南宮，及1793年（乾隆58年）創建的文昌閣合祀後總稱，前殿祀五府王爺，後殿祀五文昌。廟址位於文昌里共和路共和市場內，有「南門廟」、「舊孔廟」之稱。每逢9月28日教師節前夕，孔子聖牌皆會迎往孔子廟（今嘉義公園內）舉行祭孔大典，待爾後再迎回「鎮南聖神宮」安座 。因歷史悠久又是祭孔主角，每逢大考，前往鎮南聖神宮祈福的考生、家長絡繹不絕。
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