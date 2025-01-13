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雲林垃圾破袋稽查、退運 分類減量7%見成效

中央社／ 雲林縣13日電

雲林縣環保局去年3月起執行垃圾破袋稽查和退運，發現垃圾分類不合格率近2成，以含有紙容器占大宗、廚餘次之，新措施讓每天垃圾量減少約7%，環保局表示，今年持續稽查。

雲林縣環保局長張喬維今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，雲林縣每天垃圾量逼近400公噸，分析原因與民眾消費行為改變、網路購物過度包裝和未落實垃圾分類有關。

為有效降低垃圾量、落實分類，雲林縣去年3月起執行垃圾破袋稽查及垃圾退運機制；根據環保局統計，截至去年底退運61車次近1000公噸垃圾，總計破袋約10萬包，退回2萬包垃圾，不合格率約18.7%，被退回的垃圾以含有紙容器占大宗、廚餘次之。

雲林縣環保局廢棄物管理科長鄧雅謓說，垃圾退運及破袋稽查機制雙管齊下，平均每天垃圾減量約7%。

為有效降低垃圾量，環保局強調，今年持續加強破袋稽查，要求民眾落實垃圾減量與分類，目標每天產出垃圾降至340公噸。

環保局指出，雲林縣未設公有焚化爐，過往垃圾去化須仰賴他縣市協助，近年來縣府透過「零廢棄資源化系統（ZWS）」與「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統（MMT）」，每天可處理300公噸，六輕則協助焚化，加上6鄉鎮的掩埋場，雲林縣現在可自主處理垃圾，將逐步去化各掩埋場堆置的垃圾，並計畫封閉轄內垃圾掩埋場。

環保局長 雲林

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