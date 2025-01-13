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失業給付每月須遠赴虎尾申辦 雲林海線即日起北港就能辦

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾就業中心增派人員進駐北港行政辦公室，即日起開辦失業給付業務，首日就有民眾就近辦理，超開心。記者蔡維斌／攝影
虎尾就業中心增派人員進駐北港行政辦公室，即日起開辦失業給付業務，首日就有民眾就近辦理，超開心。記者蔡維斌／攝影

鑑於雲林沿海地區失業民眾，每個月須遠赴虎尾就業中心申辦失業給付認定，相當不便，決定本月起在北港行政辦公室派員進駐辦理相關業務，未來包括北港、口湖、水林、元長及四湖等鄉鎮可就近申辦，免去舟車勞頓之苦。

虎尾就業中心指出，去年雲林縣在斗六、虎尾就業中心申請失業給付的人數達1060人，其中虎尾就業中心辦理有408人，占38.4％，2024年資料顯示前往虎尾就業中心申辦的人次也多達1247人次，其中遠從台西、口湖、四湖、東勢、水林等沿海地區來申辦的就有433件，約占3成。

虎尾中心主任廖家偉指出，失業給付對失業者是一項重要的福利補助政策，最長可核發給6個月，此外，申請人離職辦理退保且年滿45歲或領有社政主管機關核發之身心障礙證明者，最長可發給9個月。

不過，申請人每個月都需要到就業中心，親自辦理失業再認定才能核發給付，廖家偉說，這對沿海地區居民而言，月月都得遠赴虎尾申辦，相當不便，尤其居住偏村的人，更須舟車勞頓，因此決定本月起，在北港行政辦公室也能辦理失業給付及再認定作業。

廖家偉指出，虎尾就業中心前身是北港就業服務中心，8年前遷移虎尾後，北港的據點改為北港行政辦公室，只提供一般求職求才服務及就業促進研習活動等，配合失業給付業務的開辦，也增派2名人員進駐於北港，方便沿海民眾申請。

水林鄉陳姓鄉民說，失業心情低落，失業給付是重要的生活費用來源，水林距離虎尾很遠，開車花費油錢，坐車又得轉車，的確很不方便，如今北港可就近申辦，省時又省去交通花費，方便多了。

口湖鄉曾姓失業者也說，申辦給付每個月得到虎尾辦理實很麻煩，雖有網路申辦，但涉及個人權益還是臨櫃辦理比較放心，口湖到北港車程約20多分鐘但到虎尾得逾50分，搭車要一個多小時，北港設點是貼心政策。

虎尾就業服務中心北港行政辦公室地址：雲林縣北港鎮光明路39號。電話05-7835644。

虎尾就業中心增派人員進駐北港行政辦公室，即日起開辦失業給付業務，首日就有民眾就近辦理，超開心。記者蔡維斌／攝影
虎尾就業中心增派人員進駐北港行政辦公室，即日起開辦失業給付業務，首日就有民眾就近辦理，超開心。記者蔡維斌／攝影

北港 口湖鄉 失業

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