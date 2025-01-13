2025鹽水月津港燈節周六開幕 3大路段10處交管路口曝光

2025台南鹽水月津港燈節18日即將開幕，加上月之美術館的漫月美計畫，每年燈節期間都湧入大批人、車潮，為避免造成交通阻塞，南警今也公布3大路段、10處路口交通疏導管制範圍，提醒遊客到鹽水賞燈時務必配合交管。

新營警方針對鹽水區外圍道路及燈區周邊道路，將從18日至2月16日每天下午4點至晚上12點進行交管，其中，行人徒步區範圍包含鹽水區行昌路、橋南街至中山路，南門路紅磚廣場至康樂路以及公19新設道路的中山路1-35號至燈區旁人行步道，以上路段、時段禁止路邊臨時停車；執行公務車輛、管制區內居民車輛則可持通行證出入。

另外，燈區周邊3大路段10處路口將視交通情況管制，包含忠孝路段的忠孝、信義路口；忠孝、南門路口及忠孝、南太路口；忠孝、月津路口。月津路段、南門路段、中正路段、中山路段則有南門、行昌路口；中正、西門路口；中正路與康樂路21號旁巷口；中正、中山路口及公19新設道路。信義路段則是信義、行昌路口。

警方表示，屆時將管制車輛自忠孝、信義路口進入，因此，該路段建議車輛可改道從忠孝路轉往仁愛路、金和路等進入鹽水區。