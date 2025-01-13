美國傳人染禽流感死亡 雲林1肉鵝場402隻全撲殺 慎防禽傳人

雲林縣麥寮鄉1肉鵝場確診H5N1禽流感，今撲殺402隻33日齡肉鵝，防疫所表示，雲林縣今年已有4禽場確診，其中距離上一場肉鵝場確診已有近11個月時間，已將周邊12禽場列管監控。

美國在最近才傳出一名農場工人在去年底感染H5N1禽流感，元月初不幸身亡。雲林麥寮鄉一處肉鵝場9日主動通報出現異常死亡，今天確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫人員已完成402隻33日齡肉鵝撲殺銷毀作業，並列管監控周邊12禽場。

防疫所表示，該禽場是今年第4場確診禽流感禽場，前3場均為肉雞場，距離上一次肉鵝場確診禽流感已是11個月前，因該肉鵝場與其餘確診禽場相距5公里以上，不易發生交互感染，可能是未落實生物安全管理所致。

防疫所指出，入冬後禽流感疫情有升溫跡象，雲林縣除強化監測、教育宣導與發放消毒水外，每日派員進行高風險場域消毒作業，降低環境中病毒數量，確保疫情能有效控制，且日前美國發生一起人類感染禽流感且不幸過世案例，呼籲民眾若有接觸風險，須注意相關衛生清潔工作。