雲林1肉鵝場感染H5N1 撲殺402隻

雲林縣麥寮鄉1肉鵝場9日主動通報，今天確診H5N1，動植物防疫所執行撲殺402隻肉鵝，同時監控周邊12場禽場。

雲林縣動植物防疫所表示，麥寮鄉1肉鵝場日前發生異常死亡，業者9日主動通報，今天確診為H5N1（亞型高病原性禽流感），立即撲殺33日齡肉鵝402隻，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。同時監控周邊12場禽場列管，近日將採樣。

動植物防疫所指出，肉鵝場與其他確診案場距離5、6公里以上，交互感染的機率小，疑因未落實生物安全管理所致。

根據雲林縣動植物防疫所統計，今年元旦起至今，雲林縣有3場肉雞場和1場肉鵝場確診H5N1；距離上一場肉鵝場確診將近11個月。

雲林縣動植物防疫所長廖培志說，先前感染H5N1以家禽為主，如今有水禽確診，不同的物種染病，加上近日低溫易造成家禽緊迫且透過候鳥傳播病原風險高，呼籲養禽業者應立即加強禽場內保溫與防鳥設施，並做好門禁管制及消毒等生物安全措施。

雲林縣長張麗善強調，禽流感有升溫趨勢，縣府防疫單位仍全力提升防疫層級，除強化監測、教育宣導與發放消毒水外，近期高風險時刻，也每天派員進行高風險場域消毒作業，降低環境病毒數量，確保疫情能有效控制。