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新住民暢遊澄霖沉香園紓壓迎新年 董座親自導覽還捐關懷金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
來自各國的家扶新住民媽媽身穿各國傳統服裝暢遊澄霖沉香園，舞龍迎新年，使園區喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影
來自各國的家扶新住民媽媽身穿各國傳統服裝暢遊澄霖沉香園，舞龍迎新年，使園區喜氣洋洋。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心今天邀請新住民媽媽暢遊雲林熱門景點「澄霖園」，了解台灣沉香生技產業，園區美麗落羽松及台版「兼六園」小橋流水日式庭園，賞心悅目，有媽媽換上和服實驗東洋風情，董長陳品宏親自導覽並加贈16萬元大紅包，讓各國媽媽頗有劉姥姥遊大觀園之感，洋溢年節喜氣溫馨。

位於雲林縣虎尾鎮的「澄霖」沈香園區，占地達6公頃，是雲林最大的沉香林園，經20年開發，園區有仿日台版「兼六園」以及超美的落羽松祕境，已成雲林熱門景點之一，每逢溊期遊園人潮如織。

雲林家扶中心今天邀請來自越南、泰國、印尼、柬埔寨、中國等5國的新住民媽媽。來台二十多年，負擔沈重家庭負擔，期待春節前帶她們遊園紓解壓力，每位媽媽穿上印尼巴迪克、越年奧黛或泰國高棉服等自己國家傳統服飾遊園，增添年節喜氣也格外吸睛。

澄霖沉香董事長陳品宏也捐贈16萬元春節關懷金，還親自帶領以祥龍祈福並遊園迎春，每個人徜徉優雅園境，在紅紅落羽松林享受陽光，度過最美麗的一天，尤其今年增設親子動物區，有可的兔子與水鴨，增添園區情趣。

越南媽媽阮氏水雪說，美景當前令十著迷，身心更加舒暢無比。印尼籍羅慧美在蒼鬱古璞的林園，小橋流水呢喃低語，漫步其間，森林館飄散出淡淡的沉香氣味，宛若仙境，一解年節思鄉愁，來自中國的媽媽更直言「簡直是劉姥姥遊大觀園的翻版，美極了！」。

尤其用餐時陳董事長加碼贈送沉香控油皂、淨白香氛皂、沉香香水等禮物，讓來自不分國籍的媽媽難得邂逅華麗，遊園後也一次全放鬆。

雲林家扶中心主任廖志文與扶幼委員李美惠感謝澄霖沉香董事長陳品宏，帶給新住民媽媽在新的一年減輕壓力，迎接新的一年。

澄霖沉香園區今年增闢可愛的親子動物區。記者蔡維斌／攝影
澄霖沉香園區今年增闢可愛的親子動物區。記者蔡維斌／攝影
澄霖沉香園區今年增闢可愛的親子動物區。記者蔡維斌／攝影
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雲林虎尾澄霖沈香園有台版「兼六園」美稱，景緻怡人，是春節走春紓壓最佳去處。記者蔡維斌／攝影
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超美的澄霖落羽松林是最佳的拍照打卡熱點，也是遊客的最愛。記者蔡維斌／攝影
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來自多個國家的新住民媽媽穿各國傳統服裝暢遊澄霖沉香園，董座陳品宏親自導覽並捐贈16萬元春節關懷金，溫馨喜氣。記者蔡維斌／攝影
來自多個國家的新住民媽媽穿各國傳統服裝暢遊澄霖沉香園，董座陳品宏親自導覽並捐贈16萬元春節關懷金，溫馨喜氣。記者蔡維斌／攝影

家扶中心 雲林

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