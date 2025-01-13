新住民暢遊澄霖沉香園紓壓迎新年 董座親自導覽還捐關懷金

雲林家扶中心今天邀請新住民媽媽暢遊雲林熱門景點「澄霖園」，了解台灣沉香生技產業，園區美麗落羽松及台版「兼六園」小橋流水日式庭園，賞心悅目，有媽媽換上和服實驗東洋風情，董長陳品宏親自導覽並加贈16萬元大紅包，讓各國媽媽頗有劉姥姥遊大觀園之感，洋溢年節喜氣溫馨。

位於雲林縣虎尾鎮的「澄霖」沈香園區，占地達6公頃，是雲林最大的沉香林園，經20年開發，園區有仿日台版「兼六園」以及超美的落羽松祕境，已成雲林熱門景點之一，每逢溊期遊園人潮如織。

雲林家扶中心今天邀請來自越南、泰國、印尼、柬埔寨、中國等5國的新住民媽媽。來台二十多年，負擔沈重家庭負擔，期待春節前帶她們遊園紓解壓力，每位媽媽穿上印尼巴迪克、越年奧黛或泰國高棉服等自己國家傳統服飾遊園，增添年節喜氣也格外吸睛。

澄霖沉香董事長陳品宏也捐贈16萬元春節關懷金，還親自帶領以祥龍祈福並遊園迎春，每個人徜徉優雅園境，在紅紅落羽松林享受陽光，度過最美麗的一天，尤其今年增設親子動物區，有可的兔子與水鴨，增添園區情趣。

越南媽媽阮氏水雪說，美景當前令十著迷，身心更加舒暢無比。印尼籍羅慧美在蒼鬱古璞的林園，小橋流水呢喃低語，漫步其間，森林館飄散出淡淡的沉香氣味，宛若仙境，一解年節思鄉愁，來自中國的媽媽更直言「簡直是劉姥姥遊大觀園的翻版，美極了！」。

尤其用餐時陳董事長加碼贈送沉香控油皂、淨白香氛皂、沉香香水等禮物，讓來自不分國籍的媽媽難得邂逅華麗，遊園後也一次全放鬆。