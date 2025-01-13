嘉縣164線連接民雄至新港 改善工程春前通車舒解返鄉車流

串聯嘉義縣新港、民雄主要幹道嘉164線，因路面損壞嚴重、人行道不完善及道路快慢車道切換口過多且狹小等問題，造成交通事故不斷，縣府花費1億8千餘萬元進行改善及拓寬工程，去年底完工通車，有效舒解春節返鄉車潮；今天縣長翁章梁視察通車狀況表示，議員提出一些改善建議，盡快修正成安全舒服道路。

縣道164線連接嘉義縣民雄至新港交通繁忙區域，並連結核心商業區、工業區、火車站及觀光區域，可說是嘉義縣重要門面；中午翁章梁在新港鄉長葉孟龍、縣議員陳文忠、黃啟豪、林岱杰、林淑完和建設處長郭良江等人陪同下視察通車現況，議員提出轉角處水門應內縮、重要路段無閃黃燈、放寬速限等多項建議，翁章梁指示建設處會勘改善。

郭良江表示，縣道164線改善工程總長度5.5公里、寬度30公尺，原採中央分隔島及快慢分隔島設計，因應民眾用路需求改變，汽機車為現行主要交通工具，既有慢車道寬度不足、快車道右轉車輛於路口處常有車禍發生、路口交會處轉彎車輛與直行車會車空間不足、公車停靠距離不足且快慢車道分隔區造成視線遮蔽等問題，且道路路面老化受損嚴重及植栽帶寬度不足影響行道樹生長不佳。為維護整體道路安全，交通部公路局核定總經費1億8366萬元，中央補助1億5611萬元；地方自籌2755萬元，於去年12月完工。

升級後164線段採雙向4車道+2慢車道設計，設置中央分隔島及路燈並加寬植栽空間，路口處設置左轉專用道，減少交通事故發生，公車站前後及菁埔國小旁設置安全空間，並限速50公里，提供孩童、行人一個安全的道路。