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莿桐花海節來了 33公頃百日草、向日葵接力開花迎賓

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節。記者陳雅玲／攝影

雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節，鄉光所將於本月18、19日舉辦花海節，邀請各地民眾到莿桐賞花、品嘗在地農特產，另外，2月1日將舉辦謝花祭活動，帶領民眾體驗田園樂。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，莿桐花海節全國知名，今年公所提高田間補助，花海面積約33公頃，集中在縣道156線孩沙里福天宮牌樓到樹仔腳堤防公園，有百日草與向日葵接力開花，即日起至春節2月1日是最佳賞花時節，2月2日以後將還地於農民以利春耕。

今年花海共設置5座裝置藝術，包含觀音財神、花仙子、童年農村樂、春暖花開、新年「花」大財，提供遊客拍照打卡，從1月18日開始，民眾在5座裝置藝術任選3座完成打卡或合照即送宣導品1份，數量有限，送完為止。

花海節將於1月18日上午9時開幕，開幕當天來就送花卉種子、有機肥及小花盆，限量500份送完為止，現場另有氣球魔幻表演及免費爆米花品嘗。

莿桐樹仔腳社區祕書林志豪說，花海節結束後，農民會陸續耕鋤準備春耕，為讓遊客認識在地田園特色，感受土地魅力，今年花海節閉幕日2月1日當天將舉辦「謝花祭」，活動有小小花仙子選拔、花束及花圈DIY製作與千人現場採蘿蔔等活動，相關活動報名可上莿桐鄉公所網站查詢。

雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節，鄉公所今召開記者會為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節，鄉公所今召開記者會為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，鄉長廖秋蓉（如圖）表示，預估到農曆春節都是賞花時節。圖／莿桐鄉公所提供
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，鄉長廖秋蓉（如圖）表示，預估到農曆春節都是賞花時節。圖／莿桐鄉公所提供
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節，鄉公所今召開記者會為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節，鄉公所今召開記者會為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，預估到農曆春節都是賞花時節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，鄉長廖秋蓉（如圖）表示，預估到農曆春節都是賞花時節。圖／莿桐鄉公所提供
雲林縣莿桐鄉花海是全國十大花海之一，今年花海面積約33公頃，近日已陸續綻放，鄉長廖秋蓉（如圖）表示，預估到農曆春節都是賞花時節。圖／莿桐鄉公所提供

花海節 裝置藝術 賞花

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