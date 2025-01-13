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台南眷村年貨大街活動連2場 美味與生活記憶盡藏其中
台南市眷村年貨大街1月16日起至20日，將在市立棒球場旁廣場舉行，接著24日至26日的水交社文化季暨眷村年貨大街，也要在水交社文化園區登場，市長黃偉哲今為兩大眷村年貨大街活動宣傳，希望透過有眷村特色的佳餚，傳遞家的溫度與團圓的意義。
南區眷村年貨大街宣傳活動在南都里活動中心舉行，市議員林美燕、周麗津、李啟維及民政局長姜淋煌、新聞處長蘇恩恩、南區區長蕭琇華及多個里的里長都來共襄盛舉，現場陳列了眷村各式美食，身為美食之都首長的黃偉哲也逐項品嘗，對美味讚譽有佳。
這些美食包含山東大餅、槓子頭、小時候大餅、芝麻捲、蔥葷頭、鹹菜捲、香腸、臘肉、臘雞腿、臘豬頭、臘鴨子、獅子頭、胡椒餅及各式小菜等、現場香味撲鼻，為過年氣氛加溫。
市長黃偉哲表示，先登場的是「台南眷村年貨大街」，接著是「水交社文化季暨眷村年貨大街」，活動期間，民眾可體驗南區眷村特有的年節傳統美食與應景年貨。這些食物與習俗蘊含著早年生活的智慧與堅韌，塑造了眷村特有的歷史軌跡與情感深度，希望藉此活動讓年輕一代感受長輩們的生活記憶，讓不同世代建立情感連結。
南區區長蕭琇華說，這場文化與美食的饗宴，無論是色香味俱全的家鄉菜餚與具創意的手工藝品，都將注入滿滿的年節氣氛，活動還結合在地學校及藝文團隊的表演漢文創手作，為活動注入活力。
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