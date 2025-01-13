影／長榮女中造型大賽幫阿嬤大改造 好吸睛親友也想「羊毛燙」

台南市長榮女中為提升學生技能，今舉辦「金賞獎」整體造型大賽，時尚造型科、美容科學生，分別在新娘造型、燙髮上比高下。美容科193公分男學生簡銓佑和同學把祖母造型大改造並奪冠，獲得親友賞識，要找他服務，讓欣喜多了成就與信心。

長女家政群科主任邱心怡指出，比賽主針對美容科、時尚造型科三年級的學生，驗收兩年半的學習成果。時尚造型科以新秘的培訓為主，比的是新娘整體造型，從髮型、服裝、飾品、彩妝到美甲。學生找來教師、媽媽、阿姨等擔任模特兒，有的老師已連續5年當新娘，樂此不疲，也有年輕、不婚的職員，為了學生破例披婚紗。

今年新秘比賽冠軍作品，以人魚公主為設計發想，勝出的關鍵在於身上的飾品都是純手工打造。學生說，這些飾品花了一學期的時間製作，比賽時為了做出效果，在模特兒頭上噴了大量定型液，要拆卸時，現出好幾根宛如掃把，硬邦邦的髮柱，怎麼梳都梳不開，這樣的災難也讓模特兒自嘲「這就是第一名要付出的代價」。

美容科主要在培訓美髮設計師，今年比賽主題為冷燙，學校的年輕男老師往往是學生鎖定的模特兒人選，也有學生找來自己還在唸幼稚園的小弟，可愛的造型也獲得評審的青睞。今年冷燙組最吸睛的是有名身高193公分的男學生簡銓佑，最後該組拿下冠軍，評審說，有「高」手加持果然不同凡響。

簡銓佑說，自己較調皮，經常惹禍，讓師長很頭疼，希望在技術上獲得成就，改變師長對他的看法。在積極練習下，日前他報名國際盃全國性美容美髮大賽，奪下靜態標準冷燙、靜態創意面具組雙亞軍，這次校內賽，他也和同學充分合作，再添佳績。