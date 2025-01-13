想「蛇」麼就買！雲林家扶戶家樂福歡樂購 扶輪社買單

為讓弱勢家庭在新春年節也能需要「蛇」麼就買「蛇」麼好過年！雲林縣虎尾東區扶輪社長魏本洲率領社友，以包場方式陪同雲林家扶中心受扶家庭在家樂福歡樂購，每戶3000元採買年貨，家家戶戶大包小包帶回家好過年，你購買、我買單，整座賣場喜氣洋洋。

虎尾東區扶輪社歡樂購進入第11年，今年社友吳裕田加碼贈送2罐雞肉鬆，家樂福文教基金會也加碼贈送發財米、沙琪瑪、關廟麵、廚房紙巾、衛生紙等民生物資，讓家扶戶辦年貨，「蛇」麼都不缺。

社長魏本洲與扶輪社3470地區總監林庚賢指出，迎春送暖快樂購，10年來每年春節前帶給家扶戶春節喜氣，大家不必再為辦年貨煩惱，不論日子再苦，都能歡樂好過年。

今天30戶家扶戶攜家帶眷，親子採購辦年貨，現場熱鬧滾滾，推車裝滿了需要的年貨也裝滿了扶輪愛，缺什麼就買什麼，精挑細選，喜悅全寫在臉上。家扶戶賴媽媽表示，近年來物價上漲辦起年貨感到吃力，感謝扶輪社和家樂福的支持，豐富了他們的年節。