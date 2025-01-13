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想「蛇」麼就買！雲林家扶戶家樂福歡樂購 扶輪社買單

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
家扶親子感謝虎尾東區扶輪社提供3000元購物金，讓家庭可以購買年菜，在除夕年心裡及胃都感到溫暖。記者蔡維斌／攝影
家扶親子感謝虎尾東區扶輪社提供3000元購物金，讓家庭可以購買年菜，在除夕年心裡及胃都感到溫暖。記者蔡維斌／攝影

為讓弱勢家庭在新春年節也能需要「」麼就買「蛇」麼好過年！雲林縣虎尾東區扶輪社長魏本洲率領社友，以包場方式陪同雲林家扶中心受扶家庭在家樂福歡樂購，每戶3000元採買年貨，家家戶戶大包小包帶回家好過年，你購買、我買單，整座賣場喜氣洋洋。

虎尾東區扶輪社歡樂購進入第11年，今年社友吳裕田加碼贈送2罐雞肉鬆，家樂福文教基金會也加碼贈送發財米、沙琪瑪、關廟麵、廚房紙巾、衛生紙等民生物資，讓家扶戶辦年貨，「蛇」麼都不缺。

社長魏本洲與扶輪社3470地區總監林庚賢指出，迎春送暖快樂購，10年來每年春節前帶給家扶戶春節喜氣，大家不必再為辦年貨煩惱，不論日子再苦，都能歡樂好過年。

今天30戶家扶戶攜家帶眷，親子採購辦年貨，現場熱鬧滾滾，推車裝滿了需要的年貨也裝滿了扶輪愛，缺什麼就買什麼，精挑細選，喜悅全寫在臉上。家扶戶賴媽媽表示，近年來物價上漲辦起年貨感到吃力，感謝扶輪社和家樂福的支持，豐富了他們的年節。

象徵年節喜氣的佛跳牆與起雞湯，是許多家庭必選的年菜，孩子也選買自己喜歡吃的，大人小都開心。雲林家扶中心主委陳燦勲感謝虎尾東區扶輪社連續十一年愛心不間斷，用實際行動春節送暖，更感謝家樂福虎尾店及家樂福文教基金提供加碼贈送民生物資，更加豐富溫暖和關懷，讓大家「蛇」麼都有。

家扶親子感謝虎尾東區扶輪社提供3000元購物金，讓家庭可以購買年菜，在除夕年心裡及胃都感到溫暖。記者蔡維斌／攝影
家扶親子感謝虎尾東區扶輪社提供3000元購物金，讓家庭可以購買年菜，在除夕年心裡及胃都感到溫暖。記者蔡維斌／攝影
家扶親子感謝虎尾東區扶輪社提供3000元購物金，讓家庭可以購買年菜，在除夕年心裡及胃都感到溫暖。記者蔡維斌／攝影
家扶親子感謝虎尾東區扶輪社提供3000元購物金，讓家庭可以購買年菜，在除夕年心裡及胃都感到溫暖。記者蔡維斌／攝影
家樂福文教基金會加碼贈送發財米、沙琪瑪、關廟麵、廚房紙巾、衛生紙，讓受扶家庭購物車裡蛇麼都有，好過年。記者蔡維斌／攝影
家樂福文教基金會加碼贈送發財米、沙琪瑪、關廟麵、廚房紙巾、衛生紙，讓受扶家庭購物車裡蛇麼都有，好過年。記者蔡維斌／攝影

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