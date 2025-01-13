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社大守護台南龍崎地質公園 打造生態、食農教育友善好地方

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大守護龍崎牛埔泥岩惡地，協助地方發展特色，在教與學博覽會呈現成果。記者鄭惠仁／攝影
台南社大守護龍崎牛埔泥岩惡地，協助地方發展特色，在教與學博覽會呈現成果。記者鄭惠仁／攝影

台南龍崎牛埔地質公園已完成期初規畫，目前正進入期中，預計下半年完成整個調查與規畫，而台南社大為了守護、發展這寶地，也結合南關社大、社區，讓地方「里山」的友善農業與環境特色更被認識，除了帶動觀光發展也打造生態、食農教育的友善好地方。

歐欣公司原欲在龍崎牛埔設置事業廢棄物處理中心，因居民反對而受阻，為了保護這片世界少有的泥岩惡地地景，南市府在2021年畫設為地質公園及自然保留區，且為了防止事業廢棄物處理中心死灰復燃，立法院已在2023年4月通過環評法第16條之2修法，撤銷開發許可，確保泥岩惡地受到保護。

曾大力爭取設置龍崎牛埔地質公園的台南社大，也持續守護這片泥岩惡地，除了在此設置資訊站，介紹牛埔地質公園、自然保留區以及附近的景點以及友善農業和小吃，也和南關社大合作，融入活動、課程，並保護穿山甲防野狗攻擊，打造新里海。

台南社大環境小組研究員陳泰豪說，市府農業局獲得農業部補助，正進行牛埔地質公園的調查與規畫，去年底已完成初期計畫，目前進入中期，預計年底前完成整個調查與規畫，接著就可展開各項執行作業，也是萬千民眾所期待的，希望地質公園能早日開放。

這一年來，台南社大走進社區，了解在地友善耕作方式，一般的觀念，泥岩惡地種不出什麼好東西，但這裡沒市場，居民都是自給自足，種菜、養雞悠閒過生活。從中發現，居民以雞屎當肥料，以竹葉覆蓋雜草，防水分蒸發也抑制雜草生長，除利於耕種，也因沒有使用農藥，讓生態豐富。而農友也利用地方產業竹子，做各式器具，十足里山之美，也是最好的教育場所。為此，今年台南社大就開了幾門相關課程，如里山社區知識共學等，讓更多人參與及認識友善農作，用行動守護環境。

陳泰豪表示，辦了多場活動，有許多小朋友也來參加，體驗友善耕作，用雞屎做肥料等，發現孩子不排斥，新奇中覺得好玩，也不覺得髒，像昨天台南社大舉辦教與學博覽會，有小朋友現場導覽，就是最後的例子。

台南社大製作龍崎牛埔地質公園周遭景觀地圖。圖／台南社大提供
台南社大製作龍崎牛埔地質公園周遭景觀地圖。圖／台南社大提供
台南社大守護龍崎牛埔泥岩惡地，協助地方發展特色，開竹藝課程，學生編出美麗作品。圖／台南社大提供
台南社大守護龍崎牛埔泥岩惡地，協助地方發展特色，開竹藝課程，學生編出美麗作品。圖／台南社大提供
台南社大守護龍崎牛埔泥岩惡地，協助地方發展特色，也透過活動讓更多人認識這處寶地。圖／台南社大提供
台南社大守護龍崎牛埔泥岩惡地，協助地方發展特色，也透過活動讓更多人認識這處寶地。圖／台南社大提供

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