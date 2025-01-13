台南月津港燈節「光的年輪」周六將開幕 花海要再等2周

台南鹽水月津港燈節今年以「光的年輪」為主題，本周六開幕，展期至2月16日，市長黃偉哲今也邀請民眾來鹽水參加年度盛事，不過，為燈節所布置的花海目前還在成長期，不少遊客也擔憂開幕時恐看不到花海，對此，鹽水區公所說，預計在1到2周就會迎來花期。

文化局表示，邁入第15年的月津港燈節，已成為台南春節期間的指標性景點，今年以「光的年輪」為主題，規畫藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星及公19口袋公園等4大展出，邀請台、日、韓等各國藝術家，以及過去曾參與燈節的15組藝術家團隊，打造66組精彩作品。

文化局也介紹，此次有許多亮點作品，包含位於藝術燈區的《無盡光輪》，由知名藝術團隊「UxU Design 有用主張」創作；黑川互動媒體藝術操刀水幕投影作品《光的年輪》；禹禹藝術工作室的《光聚》、先驗物件的《花火城邦》及日本藝術家森岡厚次《又一個月圓》等。

另外，今年新闢公19口袋公園，依現地自然環境設置4件植物意象的《榮光幻花》作品，利用台灣常見的姑婆芋、蕉葉、蒲公英、野花造型，透過金屬轉譯，以巨型花朵雕塑與光環境打造一座童話般的夢幻花園，相當別緻。

文化局說，在「月津超新星」徵件作品區內則是大專校院及新秀藝術家的實驗場域，今年以《前望的回顧 nostalgia》為徵選主題，共入選14件水域作品及 8 件船屋作品，為月津港燈節開創具多元實驗性的交流舞台。

月津港燈節以整個鹽水城鎮為展場，周邊也會搭配花海營造氛圍，但往年曾有燈節未開幕，花海已踩禿，或是燈節已過花海才開等情況；今年燈節還有5天就開幕，不過花海仍在成長期，讓許多遊客擔憂看不到花海。

對此，鹽水區公所表示，今年一樣種植約2至3公頃的花海，種類包含波斯菊、向日葵等，不過花期開花還是需要靠天氣的配合，今年為讓花海盛開期間適逢春節，目前控制花海仍在生長階段，預計再過1至2周就會陸續開花，讓花海在農曆春節假期綻放。