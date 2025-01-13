左鎮老中青總動員在蔗埕公園辦燈會 持續點亮到2月16日
2025年左鎮燈會昨晚在蔗埕公園點亮，將展出到2月16日共36天。燈會由左鎮區公所聯合在地藝術家、社區社團、青年團隊與企業共同發起，動員上百耆老與孩童、青年創作，以「星空銀河系」為主題，「從無垠星際走向鄉村故土、展現地方的高度凝聚力與創造力」。
左鎮區長余基吉說，今年主燈「小龍納福迎新春」隱含新春祈福，後方愛心內的斜支撐如同堅實的力量，托起左鎮未來的繁榮與希望。右側兩枚喜慶的鞭炮，象徵民眾與公部門攜手合作，共創豐碩成果。左側五件甕瓶則代表左鎮五大社區發展協會，飽藏的文化底蘊，同時彰顯團結共榮精神風貌。作品上方「春」字，蘊含對左鎮年年豐收的美好祝福。
他說，燈會不僅是文化與藝術展演，更承載了發展偏鄉觀光的遠大目標。展覽期間橫跨春節假期，歡迎全國民眾來到白堊土之鄉，探索二寮日出、草山月世界與左鎮化石園區，感受自然地貌與人文魅力，體驗左鎮這座百年古鎮的光與美，也期待讓左鎮這座百年古鎮重燃光芒。
副市長葉澤山表示，這次燈會主要以應用竹材、四大展區融合在地竹產業、百年文化與現代科技，傳遞永續發展、文化傳承與共榮精神，成為一股前進不懈的力量。除了燈會展區，再結合左鎮老街的街區延展，象徵著時光流轉與文化交融，將昔日與現代的呈現出時空交錯。
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