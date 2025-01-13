美、日關照弱勢兒少提供分齡食物包、兒童食堂 台灣可取經

物價飛漲使得養家壓力沉重，弱勢家庭格外有感。透過政府和民間扶助三餐可能無虞，但難保吃得健康。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，美國會分析邊緣戶家庭據以分資源，食物銀行有提供分齡食物包，日本則有兒童食堂，都可供台灣取經參考。

美國邊緣戶家庭旦指家庭資產不多、有工作但收入有限，處於貧窮狀態（ Asset Limited, Income Constrained, Employed）英文縮寫 A、L、I、C、E，因此被稱為「愛麗絲家庭」。

張淑慧表示，美國扶助未達社福補助標準的邊緣戶家庭，會先進行分析統計，據以分資源。飲食方面搭配學校衛教、社區兒童營養支持、食物銀行提供分齡食物包等作法，照顧弱勢孩童健康。

張淑慧表示，台灣各縣市政府都有成立食（實）物銀行，提供物資給弱勢家庭。觀察發現多是供應米、麵、油、奶粉，但未做到先進國家分齡化供應的程度。舉例來說，奶粉就是分成人和嬰兒奶粉，但幼童和青少年時期的營養需求較少被注意到。食物銀行營運如果能做得更細緻，依不同家庭成員的需求供應會更完善。

日本民間發起的「兒童食堂」，對社會「隱性貧窮」兒童與家庭提供支撐，張淑慧認為也值得台灣取經師法。她說，兒童食堂並不是實體餐飲店，而是關心兒童團體或一般店家籌辦，依主辦者規畫，每周或每月一次供應，目前全日本已有超過10萬家兒童食堂。

張淑慧表示，兒童食堂最大的特色在於用非常便宜的價錢，折合新台幣約廿至六十五元，就可換取健康美味的一餐。有些兒童食堂製作便當供餐，也有兒童食堂有用餐場地，兒童就可以入內用餐，並與其他人或志工互動。

張淑慧10年前參與推動台灣夢兒少社區陪伴計畫，她說，希望用社區共食，協助弱勢家庭孩子營養均衡，幫助身體健康發展，而非有學校營養午餐，就帶回家繼續當全家晚餐，寒暑假沒營養午餐，就一鍋麵吃一整天。全台各地的台灣夢兒少基地，一周會提供3天晚餐，並定期檢測孩子的BMI，關注意孩子的飲食健康。