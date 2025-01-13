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奇美博物館推出「史特拉底瓦里絕世名琴」北中南音樂會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供

台南奇美博物館舉辦「2025提琴音樂饗宴、史特拉底瓦里．傳奇之音」音樂會，16日、23日與3月29日在台南、台中、台北三地演出，要讓樂迷見證「製琴巨擘安東尼奧．史特拉底瓦里的絕世琴藝的天籟樂音」。今起開放售票、早鳥優惠75折。

館方表示，安東尼奧．史特拉底瓦（1644-1737）是偉大著名的義大利製琴師，作品被譽為「歷史上最好的弦樂器之一」，製作的提琴線條優雅流暢、琴身完美對稱、塗漆精緻講究，且音色甜美明亮，穿透力又極為強大，歷經數百年仍保有優美琴聲。

奇美博物館有全球最完整的名琴收藏，「史特拉底瓦里」是館方收藏重點，這次祭出史氏各時期6把經典作品，最受矚目的是1709年巔峰時期的小提琴「瑪麗．霍爾–維奧第」，曾被評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」。

館方表示，音樂會同時納入史氏兒子歐莫柏諾、基羅拉摩．阿瑪蒂有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，史氏早期的作品受阿瑪蒂影響甚深，透過「亨利四世」演繹，讓民眾感受承先啟後意義。總計8把名琴將首次同台競演，完整傳遞史特拉底瓦里精髓。

演出曲目邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規畫和樂曲導聆，涵蓋18至20世紀義大利、德奧、俄國與法國等不同時期與風格的經典作品，多元曲目橫跨200年，「展現史氏名琴駕馭多元曲目實力與驚人的深厚能量」。

奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷音樂會間將以多年專業提琴研究經驗，帶領觀眾領略名琴的歷史故事與音樂之美。「Infinite首席四重奏」小提琴家李宜錦、鄧皓敦，中提琴家陳猶白、大提琴家歐陽伶宜所擔綱演出。詳情看博物館官網。

奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會，演出曲目邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規畫和樂曲導聆。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會，演出曲目邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規畫和樂曲導聆。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供
奇美博物館推「史特拉底瓦里傳奇之音絕世名琴」音樂會。圖／館方提供

奇美博物館 義大利 音樂會

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