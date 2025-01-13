臥床多年9旬安養爺爺回老家團聚 創世基金會籲各界支持
創世基金會今天將臥床10多年、家屬無力照顧而進創世台南院的91歲失智王爺爺送回與家人團圓，眾人與家屬一同為老人家搓湯圓，鼓勵聲中老人家睜開眼睛，家屬非常感謝。創世期待各界參與支持捐發票救助弱勢。
王爺爺是創世台南院院民，因失智成植物人，已臥床10多年，原由兒子照顧，因家屬也年近70且經濟不堪負荷，去年底轉至創世台南院安養。今年是第一次沒在家過年，創世人員帶著王爺爺回家團圓，搓湯圓感受年味，在老家門口前與家人合影紀念。
華一扶輪社謝馨慧表示，這幾年大家都過得很不容易，尤其弱勢家庭更是苦撐，華一成員多是中華醫事科大校友，今年全力配合創世，這份年禮和紅包雖然不貴重，卻是社會大眾的祝福，希望讓他們感受到人間溫情。
網路扶輪社社長曾春燕說，長輩也多年有植物人，過過去配合創世是捐發票，後來協助攤位，到現在的送禮到家，跟創世合作10幾年，希望個人的力量、企業的力量還有團隊的力量，扶輪的力量幫助社會一起來發起愛心。
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