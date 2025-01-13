雲林去年破袋稽查退回垃圾2萬包 含紙容器、廚餘占多數

疫情後消費習慣改變，家戶垃圾量增加，雲林縣每天產出垃圾逼近400噸，環保局去年3月展開全縣垃圾破袋稽查，不合格率近2成，截至去年底已退回2萬包垃圾，順利將每天產出垃圾減量約7%，春節將近，家戶開始大掃除，環保局呼籲，今年將持續強化破袋稽查，目標將每日全縣產出垃圾降至340噸。

雲林縣受限沒有營運中的焚化爐，垃圾去化長期仰人鼻息，縣府雖引進垃圾機械分選產製SRF燃料處理系統等自主處理管道，但近二年家戶垃圾產出量仍持續增加，環保局長張喬維表示，增加原因與疫後消費行為改變、網購過度包裝、分類落實不全有關。

為求垃圾減量，雲林縣去年3月展開全縣垃圾破袋稽查及垃圾退運機制，截至去年底退運61車次近千噸垃圾，總計破袋10萬包，退回2萬包垃圾，不合格率約18.7%，廢棄物管理科長鄧雅謓說，被退回的垃圾中以含有紙容器為最多，其次為廚餘。

鄧雅謓說，去年垃圾退運及破袋稽查機制奏效，11月垃圾清運量較7月減量1200噸，平均每日垃圾減量率約為7%。每天產出垃圾從近400噸降至360噸，今年將持續加強破袋稽查，目標將每日全縣產出垃圾降至340噸。

張喬維說，目前全縣每天產出垃圾已可透過兩套垃圾機械分選產制SRF燃料系統、六輕南亞廠去化，全縣垃圾總暫置量已從去年初17萬噸（含打包10萬噸），消減至今約15.5萬噸，其中裸露數量約5萬噸。