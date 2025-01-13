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嘉市集團結婚 34個動人故事
34對新人昨參加嘉義市政府舉辦的集團結婚，多對交往逾10年的情侶譜出動人愛情故事，都畢業於北興國中的鍾子晨、陳黛均從大學交往迄今12年，他去年陪伴她走過母親臨終的傷痛，允諾好好照顧她，今年結為連理，邁向幸福。
鍾子晨說，陳黛均母親離世讓2024年成為她最傷心的1年，在加護病房時，丈母娘用盡最後的力氣把她交給了他，他也握住陳黛均與丈母娘的手，告知「媽媽就把妳交給我了，我會好好照顧妳」，希望此後的每一年都幸福。
同樣服務於嘉市府的劉育昇與李鈺薇交往近10年，先前工作地點都在不同縣市，終於在1年多前兩人一同在嘉市府上班，劉育昇說，來到幸福城市，讓兩人有了結婚念頭；市長黃敏惠希望兩人「跨局處合作」創造幸福家庭，百年好合。
嘉縣議員何子凡的胞弟何公權與女友李唯心也參加集團結婚，何公權2年前到泰國旅遊時認識在泰國捷運公司上班的李唯心，透過網路維繫感情，隨著感情升溫決定互許終身。
市府集團結婚今年融入永續理念，新人捧花改為可食用蔬菜，包括蒜頭代表寬容、辣椒代表熱情、萵苣代表凝聚、花椰菜代表發現幸福、甜椒代表甜蜜、韭菜代表長久，通俗卻寓意深遠；新人也獲滿滿祝福禮，市府準備43吋電視、市議會贈電鍋、姊妹市新竹市府送微波爐等。
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