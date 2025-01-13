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蔡其昌：棒球村速招標 南市府：拚中職下半季亮相

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
立委兼中職大聯盟會長蔡其昌昨到台南發「台灣尚勇」春聯，中職台鋼Wing Stars啦啦隊女孩表演應援曲。記者萬于甄／攝影
立委兼中職大聯盟會長蔡其昌昨到台南發「台灣尚勇」春聯，中職台鋼Wing Stars啦啦隊女孩表演應援曲。記者萬于甄／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心的成棒主球場本月竣工，近期將驗收，不過還未辦理招標，立委兼中華職棒大聯盟會長蔡其昌昨說，希望進度加速；市府回應，將以最快速度處理，期盼能在中職下半季球賽亮相。

亞太棒訓中心（又稱亞太棒球村）原本採促參法招標，但無人投標而流標，市府表示，改為最有利標的採購法招標，去年12月辦理公開閱覽，目標在於創造多贏，不排除任何合作的機會，會盡速完成委外作業，及早提供各級棒球訓練比賽。

世界12強棒球賽中華隊奪冠掀起熱潮，蔡其昌印製「台灣尚勇」春聯，昨一早到立委王定宇東區服務處發放，不少民眾早早排隊等待，隨後，蔡其昌再趕至立委林宜瑾林俊憲、市議員朱正軒聯合服務處發放，排隊搶到「頭香」民眾說，一早8點就來排，就怕領不到。

針對亞太棒訓中心，蔡其昌說，期待市府能盡速與球團達成相關合作程序，棒球村主球場須先驗收，第2階段若要作為中職正式比賽場地，要依聯盟去年通過的球場檢驗辦法做檢驗，根據目前情況，中職上半年球季應無法排在此處，下半季則要再評估南市府的進度。

南市體育局說，主球場目前以最快速度處理後續事宜，且已有韓國職棒球隊來接洽春訓，其中，韓職NC恐龍一軍暌違11年再訪台訓練，近期在官網公布今年8場練習賽將與中職球隊交手，都選在亞太棒球村主球場。

林俊憲 林宜瑾 蔡其昌

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