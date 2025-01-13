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星期評論／虐童頻傳 教保員須輔導紓壓

聯合報／ 本報記者林伯驊

台南近3個月爆出多起幼兒園虐童案，市府調查幾乎皆有「不當管教」情事，甚至祭出終身不得擔任教保員的處分；嚴懲能給大眾最快交代，但幼教是高壓的勞動工作，氛圍變得動輒得咎，第一線也須輔導、支持，否則如何期待善待每一名幼苗？

去年11月間，市議員林燕祝披露私立幼兒園教保員涉虐2歲女童，午休時間強迫拖著睡袋，還灌食、更用吹風機燙臉、燙下體等，教育局認定不當管教等行為情節重大，終身不得當教保服務人員。

隔1個月，林燕祝踢爆永康區東橋某知名幼兒園7童疑受虐，2歲大幼兒被打頭、重摔在床，還被強灌食，該幼園也聲明致歉，是助理教保員不當管教；本月林燕祝再陪家長開記者會，控歸仁區知名幼兒園也傳虐童，市府表示已將涉案教保員停職、警方也報請檢方偵辦。

幼兒園學童無行為能力只能接受一切管教，以致發生疑似虐童案，教保員必受千夫所指，各縣市政府不敢大意，幾乎最高罰則裁處、立即給社會交代，但依舊一而再傳出相關事件，問題似乎未根除。

前年10月發布「教保服務人員輔導與管教幼兒注意事項」，明定得以採取的管教措施包括可要求4歲以上幼兒站立思考反省，但每次不得超過10分鐘，每日累計不得超過20分鐘；同年2月也有發布教保相關人員違法事件調查處理辦法，教保人員對法規理解程度到哪？

教保人員師生比下降、待遇非高、幼兒所需照顧多又易哭鬧等，園方給予勞動條件、家長心態等，都造成高壓環境之因，台南也出現民眾到市府大鬧質疑孩子遭虐，經查卻無此事；假若有心人士藉社會對虐童案零容忍大作文章，教保員處境更加難受。

台南市府對虐童案會依法立即啟動調查程序，後續究責、嚴懲，還擬公布業者及行為人，主管機關落實查核，不可忽略對教保員的支持包括調節情緒壓力、認知法規、讓勞動條件友善等，以減少個人問題導致不當管教，才有望真正完善幼兒園安全管理。

幼兒園 教保員 虐童

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