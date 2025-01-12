快訊

去年停辦退場…嘉義大同技術學院再爆爭端 校方告董事長賠717萬元

全台凍番薯！19縣市發布低溫特報 2地恐現6度以下低溫

花落哪個縣市仍未知...輝達台灣總部選址 A19亞矽創預定地有條件一爭

斥資34億亞太棒球村驗收中 台南體育局：可望下半季中職賽亮相

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
斥資近34億的台南亞太國際棒球訓練中心主球場近期竣工，南市體育局目前正辦理後續驗收事宜，不少球迷相當期待，也期盼能在中職下半季球賽亮相。圖／南市府提供
斥資近34億的台南亞太國際棒球訓練中心主球場近期竣工，南市體育局目前正辦理後續驗收事宜，不少球迷相當期待，也期盼能在中職下半季球賽亮相。圖／南市府提供

斥資近34億的台南亞太國際棒球訓練中心主球場近期竣工，南市體育局目前正辦理後續驗收事宜，不少球迷相當期待，中職大聯盟會長、立委蔡其昌今更喊話，盼南市府可加速驗收進度，對此，體育局表示，將以最快速度處理，也期盼能在中職下半季球賽亮相。

體育局指出，主球場竣工後目前以最快速度處理後續事宜，且已有韓國職棒前來接洽春訓，其中，韓國職棒NC恐龍一軍睽違11年再訪台舉辦訓練，近期更在官網公布今年8場練習賽將與台灣職棒球隊交手，地點都選在亞太棒球村主球場，且中職6支球隊都會切磋。

體育局也說，亞太國際棒球訓練中心主球場去年2月辦理促參委外公告，但都因無人投標而流標，市府改以採購法委外，去年12月辦理公開閱覽，委外的整體目標在於創造多贏，不排除任何合作的機會，會盡速完成委外作業，及早提供各級棒球訓練比賽。

體育局表示，亞太國際棒球訓練中心自2018年3月動工，2025年1月竣工，歷時近7年，投入總經費近34億元，中央挹注7億元，其餘由市府負擔，球場佔地30.27公頃，包含成棒主副球場、少棒主副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場，共7座球場。

南市體育局指出，亞太國際棒球訓練中心主球場去年2月辦理促參委外公告，但都因無人投標而流標，市府改以採購法委外，去年12月辦理公開閱覽，不排除任何合作的機會，會盡速完成委外作業。圖／南市府提供
南市體育局指出，亞太國際棒球訓練中心主球場去年2月辦理促參委外公告，但都因無人投標而流標，市府改以採購法委外，去年12月辦理公開閱覽，不排除任何合作的機會，會盡速完成委外作業。圖／南市府提供
台南亞太國際棒球訓練中心主球場近期已順利竣工。圖／南市府提供
台南亞太國際棒球訓練中心主球場近期已順利竣工。圖／南市府提供

台南 棒球 蔡其昌 體育

延伸閱讀

中職／亞太棒球村將完工 蔡其昌：排職棒賽事看南市府進度

中職／陳傑憲12強奪冠後活動滿檔 盼棒球圈曝光度更高

韓職／NC恐龍將於台南春訓 亞太主球場辦訓練賽

中職／談約卡關？陳傑憲與獅隊續約無進展 不排除未來提FA

相關新聞

斥資34億亞太棒球村驗收中 台南體育局：可望下半季中職賽亮相

斥資近34億的台南亞太國際棒球訓練中心主球場近期竣工，南市體育局目前正辦理後續驗收事宜，不少球迷相當期待，中職大聯盟會長...

台61口湖休息站推出人氣年貨 全球獨創烏魚子爆米花

春節將至，進入採買年貨熱季，雲林縣府與台灣在地農經整合協會合作，今天在台61線公路口湖休息站集結在地烏魚子、鰻魚業者促銷...

羅智強民主學校移師雲林 學生下田拔蘿蔔體驗農村生活

立委羅智強舉辦的民主學校今天移師雲林的東勢鄉，下田體驗青農農耕的生活，三十多名學生感到新鮮，被問到柯文哲案，羅智強希望柯...

嘉市集團結婚 創意蔬菜捧花祝福34對新人寓意深遠

今年有34對新人參加嘉義市政府集團結婚，在市長黃敏惠、來賓及親友見證下互許幸福承諾，現場洋溢著甜蜜溫馨氣氛。今年融入永續...

啦啦隊女孩助陣 蔡其昌南下發「台灣尚勇」春聯湧人潮

世界12強棒球賽中華隊奪冠，身為中華職棒大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌印製「台灣尚勇」春聯，成為今年最夯、民眾瘋搶的春聯，...

轟畫家兒蹭熱度遭留言不智、不慈悲 釋昭慧：很含蓄了

嘉義大林慈濟醫院曾邀畫家李健儀創作大型壁畫「佛陀問病圖」，但最終作者卻是別人，遭爆是盜圖，事後院方證實此事，而畫家兒李承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。