斥資34億亞太棒球村驗收中 台南體育局：可望下半季中職賽亮相

斥資近34億的台南亞太國際棒球訓練中心主球場近期竣工，南市體育局目前正辦理後續驗收事宜，不少球迷相當期待，中職大聯盟會長、立委蔡其昌今更喊話，盼南市府可加速驗收進度，對此，體育局表示，將以最快速度處理，也期盼能在中職下半季球賽亮相。

體育局指出，主球場竣工後目前以最快速度處理後續事宜，且已有韓國職棒前來接洽春訓，其中，韓國職棒NC恐龍一軍睽違11年再訪台舉辦訓練，近期更在官網公布今年8場練習賽將與台灣職棒球隊交手，地點都選在亞太棒球村主球場，且中職6支球隊都會切磋。

體育局也說，亞太國際棒球訓練中心主球場去年2月辦理促參委外公告，但都因無人投標而流標，市府改以採購法委外，去年12月辦理公開閱覽，委外的整體目標在於創造多贏，不排除任何合作的機會，會盡速完成委外作業，及早提供各級棒球訓練比賽。