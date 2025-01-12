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做伙來學習、逗陣做好事 台南社大行動倡議守護城市與環境

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社區大學今天舉辦教與學博覽會，以多元豐富的學習市集及動態表演等成果體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天舉辦教與學博覽會，以多元豐富的學習市集及動態表演等成果體驗。記者鄭惠仁／攝影

台南社區大學今天舉辦教與學博覽會，以多元豐富的學習市集及動態表演等成果體驗，展示師生社群長期投入海灘廢棄物監測、里山里海社區創生、歷史城區守護及都市移動設計等行動倡議，呈現「做伙來社大學習，逗陣為台灣做好事」的成果。

教與學博覽會下午在東區市立文化中心廣場舉行，立委陳亭妃、王定宇、市議員沈鎮東等人都來參加。校長林朝成表示，社大辦學邁入第25年，以成為一所台南市的公民學校為辦學宗旨，每年近1萬3000多人次的學員，500多位教師，規畫具有公共性的學習課程，組成許多共學社群投入公共倡議，豐碩的成果也讓該校榮獲教育部2024全國特優學校。

因應台南400， 去年社大辦學成果在各地開花結果，藝術社群結合歷史街區小組辦理台南策展學等課程，在老古石街策畫巷口美術館，辦理走在龍脊上大展，用公民策展為城市敘事；社會溝通社群關注南科空汙、新舊社區發展落差及能源設置爭議，協助周邊社區學習專業環評知識與發聲。

綠交通及綠屋頂、樹公民社群則投入城市的移動設計與減碳，龍崎里山社群結合在地龍興社區，推動穿山甲守護、並開辦農村市集。助偏鄉創生等議題。另，持續20年關注海廢及人權社團，為養蚵廢棄物減量及香港人權發聲，還有台江分校的山海圳國家綠道、流域見學行動等多個公民社群走出學校，投入公共議題的實踐，成為公共辦學最好的見證。

今天的博覽會，海廢監測社以社大師生手造的樹蛙幸福號獨木舟為主題，展列調查養蚵產業發泡塑膠廢棄物的行動成果與倡議；龍崎里山組則陳列穿山甲遭受流浪犬殺的威脅調查，並提供龍崎在地小農農園特產供市民試吃。社會溝通小組則設計華爾街手勢的學習，教育民眾如何在公民運動上表達意見，將議題融入學習，市民反映新鮮有趣。

陳亭妃表示，與社大合作議題多年，深感社大為台南培力公民社群的重要性，未來在中央也會在海廢、人權、地質公園等議題上跟社大合作發聲。立委王定宇說，擔任議員便與台南社大充分合作，包括縣市合併的公民論壇，到近期受邀擔任南科擴張及能源設置的爭議等公共講師，都可以見到這所公民學校社群對台南甚至台灣發展的關注，也是民代採集公民意見的重要管道。

覽會策展人陳冠達表示，今天博覽會共超過40個動靜態展演與攤位，也有多個班級學員預約今日前來報名，社大招生才兩周招生數已超過4300人次，報名熱烈。

台南社區大學今天舉辦教與學博覽會，以多元豐富的學習市集及動態表演等成果體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天舉辦教與學博覽會，以多元豐富的學習市集及動態表演等成果體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天舉辦教與學博覽會，以多元豐富的學習市集及動態表演等成果體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天舉辦教與學博覽會，以多元豐富的學習市集及動態表演等成果體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天舉辦教與學博覽會，以多元豐富的學習市集及動態表演等成果體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學今天舉辦教與學博覽會，以多元豐富的學習市集及動態表演等成果體驗。記者鄭惠仁／攝影

台南 廢棄物 社區大學

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