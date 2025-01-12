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台61口湖休息站推出人氣年貨 全球獨創烏魚子爆米花

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台61口湖休息站推出新鮮美味的漁產品，尤其獨步發行烏魚子爆米花，香脆可口。記者蔡維斌／攝影
台61口湖休息站推出新鮮美味的漁產品，尤其獨步發行烏魚子爆米花，香脆可口。記者蔡維斌／攝影

春節將至，進入採買年貨熱季，雲林縣府與台灣在地農經整合協會合作，今天在台61線公路口湖休息站集結在地烏魚子、鰻魚業者促銷。縣長張麗善出席代言，春節9天期間除將祭出產品優惠，也讓民眾免費試吃全台首創的烏魚子爆米花。張麗善歡迎走春期間不妨到口湖購買伴手禮。

口湖休息站是全台第1座台61線的休息站，除引進全家超商進駐，農經協會也招集在地農產業者，售超過200樣農特產品，高架橋下小小休息站，去年營業額創下7千餘萬元紀錄，成為61線的人氣休息站。

為搶攻年節高強度的買氣，結合雲林縣府邀請雲林在地12家鰻魚、烏魚子及霸王蝦業者，今天在休息站舉辦促銷。農經協會執行長吳瑞忠表示，口湖休息站開幕短短4年業績長紅，此次整合在地農產，滿足民眾辦年貨需求，蒲燒鰻、烏魚子、蝦霸王等口湖當季當地漁產，一次買個夠。

吳瑞忠說，今年更串聯台61線新竹新豐、台中大安、高雄小港、國道5號石碇服務區的小農福利專賣店，加上過年期間國道一號西螺服務區北站也加入行列，享受一站購買全台服務，讓遊客可採買雲林口湖優質農特產。

為回饋全國遊客，小年夜起連續9天，休息站也將開放一口烏魚子、鰻魚切片免費試吃，口湖休息站更是有全國首創的「烏魚子爆米花」讓大家嘗鮮，其中胭脂鰻、烏魚伯烏魚子、霸王蝦、乾燥大蝦仁均是人氣蝦品。

今年更推出全台首創的烏魚子爆米花，撒滿烏魚子鬆的爆米花，香甜脆口間散發獨特的烏魚子香氣，讓人一口接一口，營養又好吃。

雲林縣長張麗善今天為口湖農漁產代言，她說，口湖烏魚子名聞全國，鰻魚產量更是全台第一，質量均優，正值年貨大好時機，民眾路過千萬別錯過，走進休息站琳瑯滿目的伴手禮，可吃、到買到雲林在地美味特產。

台61口湖休息站推出新鮮美味的漁產品，尤其獨步發行烏魚子爆米花，香脆可口。記者蔡維斌／攝影
台61口湖休息站推出新鮮美味的漁產品，尤其獨步發行烏魚子爆米花，香脆可口。記者蔡維斌／攝影
台61口湖休息站推出新鮮美味的漁產品，種類多品質佳，雲林縣府歡迎大家路過千萬別錯過選購。記者蔡維斌／攝影
台61口湖休息站推出新鮮美味的漁產品，種類多品質佳，雲林縣府歡迎大家路過千萬別錯過選購。記者蔡維斌／攝影
台61口湖休息站推出新鮮美味的漁產品，種類多品質佳，雲林縣長張麗善代言料理並歡迎大家前往選購。記者蔡維斌／攝影
台61口湖休息站推出新鮮美味的漁產品，種類多品質佳，雲林縣長張麗善代言料理並歡迎大家前往選購。記者蔡維斌／攝影

烏魚子 雲林

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