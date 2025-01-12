羅智強民主學校移師雲林 學生下田拔蘿蔔體驗農村生活

立委羅智強舉辦的民主學校今天移師雲林的東勢鄉，下田體驗青農農耕的生活，三十多名學生感到新鮮，被問到柯文哲案，羅智強希望柯用自己能力證明自己清白，但重要的是要執政者的手不要伸進司法，司法雙標，這也是昨天十多萬人站出檢人的目標。

今天民主學校在雲林開課，由東勢鄉農會總幹事丁介侑安排學生下田，體驗拔紅蘿蔔，原以為小小紅蘿蔔採收很簡單，沒想到光要拔一根就得費大把勁，大家感到新鮮有趣，也感受農民的辛苦。

發起人羅智強被問到昨天民眾黨為柯案「釘孤支」的看法，他說，柯文哲本身的案件，要柯靠自己的能力去證明自己的清白，對於司法他態度一貫都是毋枉毋縱，但現在台灣司法 存在非常嚴重的雙標，甚至在偵辦過程跟強度上，出現政治力介入的情況，這也是為什麼昨天有十多萬群眾齊聚在中正紀念堂，就是為要表達對於司法的憂心。所以他希望執政者能聽到人民的聲音，不要再把手伸進司法裡面，這是大家引領期盼