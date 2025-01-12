嘉市集團結婚 創意蔬菜捧花祝福34對新人寓意深遠

今年有34對新人參加嘉義市政府集團結婚，在市長黃敏惠、來賓及親友見證下互許幸福承諾，現場洋溢著甜蜜溫馨氣氛。今年融入永續理念，新人捧花改為可食用蔬菜；蒜頭代表「寬容」、辣椒代表「熱情」、萵苣代表「凝聚」、花椰菜代表「發現幸福」、甜椒代表「甜蜜」、韭菜代表「長久」，蔬菜通俗卻寓意深遠。

黃敏惠致詞表示，每年市府用心舉辦集團結婚，就是要讓參加的新人留下難忘的回憶。選定在象徵嘉義市歷史、人文意涵的「森林之歌」作為婚禮會場，讓貴賓及親友一起見證新人的甜蜜時刻，也祝福每對新人都能夠甜甜蜜蜜。

34對新人中，都畢業於北興國中的鍾子晨與陳黛均於大學交往至今已12年，在陳黛均的媽媽住院時，鍾子晨陪伴加護病房探望，臨終之際，鍾子晨握住陳黛均與陳媽媽的手，說「媽媽就把妳交給我了，我會好好照顧妳」，決定今年完成終身大事。鍾子晨說，母親的離世讓2024成為黛均最傷心的一年，在加護病房丈母娘用盡最後的力氣，把黛均交給了他，他答應丈母娘這輩子會好好的照顧黛均，希望2025年開始兩人結為連理，此後的每一年都幸福。

同樣交往12年，在今日踏上紅毯的蘇冠宇與賴銘璟是在大學時，因友人介紹而重逢的國小同校同學。賴銘璟回憶兩人交往的日子2012年12月21日，曾傳是馬雅曆中的「世界末日」，蘇冠宇打電話和她聊了3個多小時後，在凌晨0點01分在電話中告白「昨日是世界末日，今天是新的開始，在新的開始想陪著妳一起度過每一天」，「末日告白」成就兩人姻緣。

同樣服務於嘉義市政府的劉育昇與李鈺薇，兩人交往近10年，工作地點都在不同縣市，終於在1年多前兩人一同在嘉市府工作，劉育昇說來到幸福城市，讓兩人有了結婚念頭，市長黃敏惠希望兩人「跨局處合作」創造幸福家庭，百年好合。

嘉義縣議員何子凡的弟弟何公權與弟媳李唯心也參加集團結婚，何公權是在2年前到泰國旅遊時認識在泰國捷運公司上班的李唯心，透過網路維繫感情，隨著感情升溫決定互許終身。

市府民政處表示，市府、市議會、新竹市政府都提供精美實用禮品給參加集團結婚的新人做為賀禮，包括嘉市府準備「43吋液晶電視」恭賀每對新人，也遵循古禮貼心地準備含有緣粉（代表緣份深厚）、春仔花（新娘花，代表吉祥）及紅棗、花生、桂圓、瓜子（代表早生貴子）等吉祥物的「幸福福袋」、嘉市議會致贈「聲寶牌不鏽鋼電鍋」、新竹市府贈送「高級實用微波爐」及在地的企業熱情贊助新人禮品及協助婚禮，有嘉義郵局製作精美「個人化郵票」及「保溫提鍋」、嘉義市城隍廟的註生娘娘加持「金鏟子」、嘉義市地藏庵「高級實用蒸鍋」，為新人送上滿滿的祝福。