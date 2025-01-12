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啦啦隊女孩助陣 蔡其昌南下發「台灣尚勇」春聯湧人潮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委王定宇（左一）今邀集中職大聯盟會長、立委蔡其昌（左二）等人，在東區服務處發送最夯的「台灣尚勇」親簽春聯。記者萬于甄／攝影
立委王定宇（左一）今邀集中職大聯盟會長、立委蔡其昌（左二）等人，在東區服務處發送最夯的「台灣尚勇」親簽春聯。記者萬于甄／攝影

世界12強棒球賽中華隊奪冠，身為中華職棒大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌印製「台灣尚勇」春聯，成為今年最夯、民眾瘋搶的春聯，蔡其昌今天更到立委王定宇、林俊憲及林宜瑾等服務處發放、簽名，有球迷一大早8點就排在服務處外等待，相當熱血。

蔡其昌今早10點先到王定宇位在東區的服務處，發放「台灣尚勇」親簽春聯，大批支持者不為寒風排隊，此外，王定宇更邀請台鋼Wing Stars啦啦隊女孩澄澄、玖玖、米亞助陣，同時帶來熱力四射的應援曲，吸引不少球迷朋友到場一起high。

隨後，蔡其昌趕往立委林宜瑾、林俊憲、市議員朱正軒聯合服務處，發放約2000份親簽春聯，不少支持者帶著近期的中職雜誌、海報等，就為讓會長蔡其昌簽名，人氣相當旺。排在頭香的民眾說，上次發放是上班日沒有領到，這次選在假日，一早8點就來排隊，就怕領不到。

針對台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場竣工後，近期即將驗收，不過現階段招標作業仍停滯，蔡其昌強調，大家都希望進度能夠加速，尤其球迷朋友也很期待，台南有一個這麼大這麼棒的球場，因此期待市府能盡速與球團達成相關合作程序。

蔡其昌表示，近期已會同體育署長前往拜會台南市長黃偉哲，同時提供職棒聯盟對於亞太棒球村未來營運的建議，而在地球團仍以統一獅為主，經營35年，更累積許多忠實球迷，相信球迷也很希望南市府未來能與統一獅球團能夠充分密切合作。

他提到，亞太棒球村主球場後續需先由南市府進行驗收，第2階段若要作為中華職棒正式比賽場地，則需依照聯盟去年通過的球場檢驗辦法進行檢驗，而根據目前時程進度，中職上半年球季應該是無法排在亞太棒球場，下半年球季則需評估南市府的進度。

12強棒球賽再度燃起國人對棒球的熱愛，今年2月將迎來世界棒球經典賽資格賽，蔡其昌除號召球迷繼續支持中華隊，同時更喊話希望球迷「中職例行賽都要進場相挺、看球賽」。

台鋼Wing Stars啦啦隊女孩玖玖、澄澄、米亞（左起）今早與中職大聯盟會長蔡其昌，到台南發放「台灣尚勇」春聯，同時帶來熱力四射的應援曲，吸引不少球迷朋友到場一起high。記者萬于甄／攝影
台鋼Wing Stars啦啦隊女孩玖玖、澄澄、米亞（左起）今早與中職大聯盟會長蔡其昌，到台南發放「台灣尚勇」春聯，同時帶來熱力四射的應援曲，吸引不少球迷朋友到場一起high。記者萬于甄／攝影
「台灣尚勇」春聯成為今年最夯、民眾瘋搶的春聯，中職大聯盟會長、立委蔡其昌今南下到立委王定宇、林俊憲（右二）及林宜瑾（右一）等服務處發放、簽名，有球迷一大早8點就排在服務處外等待，相當熱血。記者萬于甄／攝影
「台灣尚勇」春聯成為今年最夯、民眾瘋搶的春聯，中職大聯盟會長、立委蔡其昌今南下到立委王定宇、林俊憲（右二）及林宜瑾（右一）等服務處發放、簽名，有球迷一大早8點就排在服務處外等待，相當熱血。記者萬于甄／攝影
「台灣尚勇」春聯成為今年最夯、民眾瘋搶的春聯，中職大聯盟會長、立委蔡其昌今也到台南發放親簽春聯，吸引不少球迷、支持者排隊領取，人氣相當夯。記者萬于甄／攝影
「台灣尚勇」春聯成為今年最夯、民眾瘋搶的春聯，中職大聯盟會長、立委蔡其昌今也到台南發放親簽春聯，吸引不少球迷、支持者排隊領取，人氣相當夯。記者萬于甄／攝影

春聯 蔡其昌

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