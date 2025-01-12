轟畫家兒蹭熱度遭留言不智、不慈悲 釋昭慧：很含蓄了

嘉義大林慈濟醫院曾邀畫家李健儀創作大型壁畫「佛陀問病圖」，但最終作者卻是別人，遭爆是盜圖，事後院方證實此事，而畫家兒李承道多次透過社群發聲替父抱屈；事件延燒之際，證嚴上人徒弟釋昭慧發文替慈濟抱不平，並批李承道「蹭熱度」，遭網友於臉書留言指該說法「不智且稍過度」，釋昭慧則反擊「我已講得很含蓄了」。

大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議，院方上周表示將在壁畫前標示製作原由及原創者身分，原創者、畫家李健儀雖表示不願提告，不過，他的兒子李承道在臉書發文質疑，「現在全台灣都知道那是侵權的贗品，還在旁邊標註原創另有其人，真是畫蛇添足。贗品不銷毀，留著當證據嗎」？要求院方給社會一個典範，自己拆除壁畫。之後更諷刺該幅壁畫是「慈濟最偉大的作品」，喊話大家經過「那張偷來的畫」時記得打卡，直到院方拆除為止。

釋昭慧批評李承道在蹭熱度，有網友到釋昭慧臉書留言「作者兒子出身為父受辱仗言，不能直言說是蹭新聞熱度，這點說法師並不智且稍過度！」

不過，釋昭慧卻在該網友留言下方回復「我已講得很含蓄了，這位與父親平素不相往來的「兒子」，忽然熱切起來，令知情者作何感想？」

之後該網友再度留言，指「父子情懷親情淡疏，旁人無法親灸理解及論斷，法師您這特別引號說詞，雖含蓄但明顯不慈悲！」

釋昭慧繼續回覆留言，強調自己本來就非常不慈悲，不須用道德語彙綁架她，作為旁人，她懶得理會別人家務事，但李承道的發言會引起慈濟人對李健儀誤會，絕非當事人所樂見，這與慈濟師姐犯錯一樣，一旦訴諸公領域，就無權再說那是慈濟的家務事。強調在這件事上，自己既兼聽雙方，又無瞋無欲，忍怨害劍，法喜充滿。